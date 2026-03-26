Morten je iz Danske doselio u Split: 'Ne planiram napustiti Hrvatsku. Kvaliteta života je visoka'

Poduzetnika Mortena Smalbyja (54) posao je doveo iz rodne Danske u Split, gdje već gotovo dva desetljeća razvija poslovne projekte i živi sa suprugom i dvije kćeri. Radio je u različitim industrijama u Danskoj i Njemačkoj, a u Hrvatsku ga je privukla poslovna prilika koju je prepoznao tijekom posjeta našoj obali.

Tijekom godina Morten je pokrenuo nekoliko uspješnih poduzetničkih projekata, a danas se bavi razvojem digitalnih i promotivnih platformi. Putovanja i rad na terenu omogućili su mu da Hrvatsku bolje upozna izvan uobičajenih turističkih ruta, što je utjecalo i na njegov način poslovanja. Iako mu je trebalo vremena da se navikne na dalmatinski način života, sada uživa u laganijem tempu i ističe kako je zadovoljan kvalitetom života u Hrvatskoj te se ne planira vraćati u Dansku.

Morten Smalby ispričao je za Net.hr zašto se odlučio doseliti u Split, čime se ovdje bavi i kako se prilagodio na život u našoj zemlji.

Poslovni pothvati diljem Europe

Danac Morten profesionalnu je karijeru gradio kroz rad u raznim industrijama i zemljama, a s vremenom se usmjerio na razvoj vlastitih projekata i digitalnog poslovanja. Dansku je napustio kada je imao samo 23 godine. Odselio se u Njemačku gdje je gotovo deset godina radio u telekomunikacijskoj industriji.

"Samozaposlen sam i trenutačno pokrećem nove tvrtke. Jedan projekt odnosi se na promociju Hrvatske putem YouTubea i moje web stranice, a bavim se i SEO uslugama za klijente, odnosno pomažem tvrtkama da budu vidljivije na Googleu. Svoju prvu tvrtku u Hrvatskoj otvorio sam 2004. godine. U početku sam napravio dosta skupih pogrešaka, ali sam s vremenom naučio kako uspješno poslovati. Od 2012. razvijao sam GetByBus.com (danas travelling.com), koji je postao najveća online putnička agencija za autobusne i prijevozne karte u Hrvatskoj i susjednim zemljama. Tvrtku sam prodao i napustio 2024. godine. Također sam suosnivač projekta mushroomcups.com, u kojem proizvodimo kavu s funkcionalnim gljivama", započinje Morten.

Preseljenje u Hrvatsku

U Hrvatsku je došao zbog poslovne prilike, no s vremenom je taj dolazak prerastao u trajnu životnu odluku. U Splitu živi od 2005. godine.

"Ovdje sam sa suprugom Dankinjom i naše dvije kćeri, koje su u vrijeme našeg preseljenja u Hrvatsku imale dvije i pet godina. Početkom 2004. sudjelovao sam na radionici u Splitu s kolegama iz Njemačke. Primijetili smo da neki proizvodi s kojima smo radili u Njemačkoj ovdje nisu dostupni pa smo dvojica kolega i ja odlučili pokušati pokrenuti posao. U početku je bilo puno problema, no oni su s vremenom odustali, a ja sam ostao i uspio tvrtku dovesti do profitabilnosti", dodao je.

Zahvaljujući poslovnim obvezama, imao je priliku upoznati gotovo cijelu Hrvatsku, što je kasnije utjecalo i na razvoj njegovih novih projekata.

"U tim prvim godinama doista sam vidio gotovo svaki kutak Hrvatske, makar na nekoliko minuta prije nego što smo otišli dalje. Upravo su me ta putovanja potaknula da s obitelji počnem istraživati Hrvatsku tijekom vikenda i slobodnih dana. Počeo sam pisati o tim putovanjima i objavljivati fotografije na web stranici, koja je s vremenom postala jedan od najuspješnijih blogova o putovanjima u Hrvatskoj. To je ujedno bio i početak ideje za GetByBus jer su se ljudi stalno interesirali za vozne redove i kupnju karata. Dok sam razvijao svoj poslovni pothvat, gotovo da nije bilo vremena za privatna putovanja pa me sada veseli što ponovno imam priliku putovati. Što se tiče poslovanja, birokracija bi se mogla dodatno unaprijediti, ali danas je stanje puno bolje nego kada sam došao", napominje Morten.

Kvaliteta života u Hrvatskoj

Uspoređujući život u više europskih zemalja, posebno ističe visoku kvalitetu života u Hrvatskoj: "Izuzetno sam zadovoljan. Živio sam dulje vrijeme u tri države i mogu reći da je kvaliteta života ovdje izvrsna. Nije sve savršeno, ali kada se usporede prednosti i nedostaci, Hrvatska je na vrhu mog popisa."

"Sigurnost je nešto što mnogi u Hrvatskoj uzimaju zdravo za gotovo, ali ona je iznimno važna za kvalitetan život i ovdje je na visokoj razini. Sjećam se situacije kada su moja djeca bila mlađa, a moji roditelji u posjeti, bilo je kasno navečer, djece nije bilo kod kuće pa se moja majka zabrinula. Kada smo izašli van, vidjeli smo puno djece kako se igraju, dok ih nekoliko majki nadgleda – to je nešto što u Danskoj nije uobičajeno", prisjeća se.

Danac tvrdi da sunčano vrijeme ima velik utjecaj na raspoloženje te dodaje da ga u Danskoj zimi često nedostaje, što može negativno utjecati na ljude.

Nakon godina provedenih u najmu, obitelj je trajno riješila svoje stambeno pitanje u Hrvatskoj: "Do 2025. živjeli smo u najmu, a tada smo uselili u vlastiti stan. Prije pandemije imali smo i kuću za odmor, ali ju je bilo teško održavati uz vođenje tvrtke. Od kada imamo psa, većinu slobodnog vremena provodim u šetnjama, najčešće na Žnjanu, Marjanu, Sustipanu ili uz obalu. Povremeno se nalazim s ljudima u centru grada ili tamo odlazim u šetnju sa suprugom."

Troškovi života u Hrvatskoj

Morten se osvrnuo i na razlike u troškovima života između ove dvije zemlje, navodeći da je prije ulaska Hrvatske u Europsku uniju razlika bila veća, ali da je danas manja. "Procjenjujem da je Danska i dalje 30 do 50 posto skuplja. Za ugodan život u Hrvatskoj potrebno je oko 2000 eura mjesečno u manjem gradu, odnosno oko 2500 eura u većem", ističe.

Iskustva sa zdravstvenim sustavom opisuje kao pozitivna, tim više što je usluge morao koristiti u više navrata: "Nekoliko sam puta bio hospitaliziran i uvijek sam imao dobru skrb. Zadovoljan sam i sa svojim liječnikom obiteljske medicine."

Iako je ranije javni prijevoz koristio intenzivnije, danas ga koristi povremeno, ovisno o potrebama. Dok je nekada često putovao autobusima, danas povremeno koristi trajekte i gradski prijevoz.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Hrvatska kuhinja

Hrana i piće s vremenom su mu postali važan dio svakodnevnog života u Hrvatskoj, ali i način upoznavanja ljudi i kulture.

"Najdraže jelo mi je teletina ispod peke. Volim i pašticadu te jela s roštilja poput ćevapa i pljeskavice. Od pića preferiram crno vino. Rakiju pijem rjeđe nego prije", priča Morten.

Kako kaže, interes za domaću kuhinju nije ostao samo na uživanju u jelima, već se s vremenom okušao i u njihovoj pripremi, iako priznaje da je tradicionalni način i dalje teško nadmašiti: "Da, naučio sam pripremati peku, iako nije ista kao ona pripremljena na otvorenoj vatri."

Gostoljubivost Hrvata

Tijekom godina izgradio je bliske odnose s lokalnim stanovništvom, koje je ostavilo poseban dojam na njega i njegovu obitelj.

"Imam vrlo pozitivna iskustva i ljudi su jako gostoljubivi. Tijekom putovanja diljem Hrvatske često su nas častili hranom i pićem. Iako postoje pojedinci koji nisu skloni strancima, to je uistinu rijetkost. Danas većinu mog društva čine lokalni ljudi. U Hrvatskoj je za razliku od Danske gostoljubivost izraženija, a ljudi su opušteniji, osobito u Dalmaciji", kaže.

Kulturne razlike primijetio je i u svakodnevnim navikama, poput ispijanja kave i načina komunikacije. "U početku me iznenadilo koliko ljudi provodi vrijeme u kafićima, ali sam shvatio da su oni važni za druženje i poslovne susrete. Hrvatski jezik mi je i dalje izazov, ali planiram ga bolje savladati", priznaje iskreno.

Hrvatsku rado preporučuje i drugima, što potvrđuje i interes njegovih bližnjih za dolazak. "Svako ljeto imamo goste – prijatelje i obitelj koji dolaze u posjet. Često me i drugi Danci kontaktiraju za savjete o putovanju", dodaje.

Morten na kraju otkriva kakvi su mu planovi za budućnost, te razmišlja li o povratku u Dansku. "Ne planiram napustiti Hrvatsku. Ovdje imam zanimljive projekte i smatram da je kvaliteta života vrlo visoka", zaključuje.

POGLEDAJTE GALERIJU

