Šime nakon prekida s Majom osvanuo u društvu poznate voditeljice: 'Ovaj put si pao u drugi plan'

Bivši "Gospodin Savršeni" Šime Elez (27) na svom je Instagram profilu podijelio simpatičan video koji je pokrenuo vječnu raspravu. U glavnoj ulozi s njim je i jedno od najpoznatijih radijskih lica u Hrvatskoj, Edita Lucić Jelić, a pitanje koje su postavili svojim pratiteljima jest - spada li podne pod jutro?

'Oprosti Šime, ovaj put si pao u drugi plan'

"Dobro jutro liiiipi moji", započinje Elez video snimljen na jednoj od splitskih ulica, na što mu se pridružuje i Edita, duhovito pitajući jesu li svi prespavali do podne.

Kratka, ali simpatična rasprava nasmijala je njihove pratitelje, koji su ih u komentarima prozvali "legendama" i poručili im da su "famozni". U opisu objave Elez je i sam napisao: "Vječna debata s najpoznatijim radijskim glasom Hrvatske, a i šire".

Dok je Šime Elez javnosti postao poznat sudjelovanjem u četvrtoj sezoni RTL-ova showa "Gospodin Savršeni", Edita Lucić Jelić već je godinama omiljeni glas Radio Dalmacije, a navedenom u prilog ide i jedan od komentara ispod objave sa Šimom koji kaže: "Ovako sam ju lijepu i zamišljala, Ženu divnog glasa. Oprosti Šime, ovaj put si pao u drugi plan".

'Prekid je naša privatna stvar'

Podsjetimo, krajem svibnja u javnosti je odjeknula vijest o prekidu Šime i Maje, čija je romansa trajala nešto kraće od godinu dana. Šime je tada za Net.hr kratko poručio:

"Maja i ja privatne trenutke nismo dijelili s javnosti. Prekid je naša privatna stvar i tako će ostati, stoga ne planiram davati daljnje komentare na tu temu".