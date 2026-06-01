Nakon prekida s Majom: Šime viđen u društvu bivše kandidatkinje 'Gospodina Savršenog'

Nakon prekida s Majom: Šime viđen u društvu bivše kandidatkinje 'Gospodina Savršenog'
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Odnos Mije Miškulin i Šime Eleza razvijao se pred kamerama RTL-ova showa, a Mia je od samog početka otvoreno pokazivala simpatije prema Šimi

1.6.2026.
14:43
Pobjednik četvrte sezone RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni', Šime Elez (27), i bivša kandidatkinja Mia Miškulin ponovno su privukli pažnju javnosti nakon zajedničkog druženja tijekom vikenda.

Naime, Mia je na svom Instagram profilu podijelila fotografiju sa Šimom nastalu tijekom večernjeg izlaska. Uz objavu je dodala ružičasto srce, što je bilo dovoljno da pokrene brojne reakcije i nagađanja među njihovim pratiteljima. Mnogi su se odmah zapitali krije li se iza njihovog druženja nešto više od prijateljstva.

Odlučno se borila za Šimu

Podsjetimo, odnos Mije Miškulin i Šime Eleza razvijao se pred kamerama spomenutog showa. Mia je od samog početka otvoreno pokazivala simpatije prema Šimi, a jedan od najzapaženijih trenutaka dogodio se kada je iskoristila takozvanu "crnu ružu" kako bi prekinula njegov spoj s Ninom.

"Mislim da je nakon pet minuta zaboravio na Ninu i da je to naš spoj", samouvjereno je poručila tada, iznenadivši i Šimu i ostale kandidatkinje. Taj potez obilježio je njezin put kroz show i dodatno istaknuo njezinu odlučnost u borbi za Šiminu naklonost.

Eliminirao je pred finale

Unatoč vidljivoj kemiji među njima, Šime je Miju eliminirao neposredno prije finala. Prilikom donošenja odluke zagonetno je izjavio: "Trebao bih birati razum, ali vodim se srcem." Mia je ispadanje prihvatila emotivno, no bez zamjerki, zahvalivši na iskustvu koje je stekla tijekom sudjelovanja u showu.

Iako nije osvojila njegovo srce u televizijskom formatu, čini se da su njih dvoje nakon završetka emisije ostali u dobrim odnosima te nastavili njegovati prijateljstvo.

 

Njihovo ponovno zajedničko pojavljivanje dolazi i u zanimljivom trenutku za Šimu. Naime, nakon završetka showa bio je u vezi s pjevačicom Majom Šuput, no prošlog tjedna par je potvrdio da je njihovoj vezi došao kraj.

Hoće li najnovija fotografija ostati tek dokaz prijateljskog druženja ili je riječ o početku nove ljubavne priče, zasad nije poznato. No jedno je sigurno, pratitelji budno prate svaki njihov korak.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru.
