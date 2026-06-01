Hrvatsku podcjenjuje i superračunalo: Evo na kojem smo mjestu favorita za osvajanje SP-a

Uoči svakog Svjetskog prvenstva razni stručnjaci, novinari, bivši igrači, pa čak i životinje daju svoje prognoze. Hrvatska je pritom tradicionalno izvan najužeg kruga favorita, pa tako i ovoga puta.

Popularno Optino superračunalo izračunalo je da su izgledi Hrvatske za osvajanje naslova svjetskog prvaka na Mundijalu u Sjevernoj Americi svega 1,6 posto. To je manje nego što imaju Maroko, Švicarska, pa čak i Norveška, koja se na Svjetsko prvenstvo nije kvalificirala još od 1998. godine.

Hrvatska se tako našla na 15. mjestu ljestvice favorita za Svjetsko prvenstvo 2026., dok je na vrhu Španjolska.

Who Will Win the 2026 FIFA World Cup?



Forty-eight teams will battle it out for glory in North America, but who will win the tournament?



We asked the Opta supercomputer for its predictions before the tournament kicks off on 11 June. pic.twitter.com/nPyiTqnKpT — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 1, 2026

Zanimljivo, slično je bilo i uoči prethodna dva svjetska prvenstva. Tako smo 2022. u Kataru bili 11. favorit (Brazil je bio prvi) s procijenjenih 1,8 posto šanse za naslov, dok smo 2018., kada je Brazil također bio favorit, zauzimali 12. mjesto.

Zaključak je, dakle, da nas ni nakon dvije svjetske medalje ne podcjenjuju samo ljudi, već i superračunala.

Naravno, važno je uzeti u obzir kontekst. Ove brojke rezultat su više od tisuću simulacija provedenih pomoću pažljivo kalibriranog Optinog softvera. Vjerojatnost od 1,6 posto znači da je Hrvatska u tisuću simuliranih turnira do naslova prvaka stigla svega 16 puta.

Prijateljske utakmice i jake provjere Hrvatske uoči SP-a, protiv Belgije na Rujevici 2. lipnja i protiv Slovenije u Varaždinu 7. lipnja, gledajte na kanalu Nove TV na platformi Voyo.

Iako prema izračunima vjerojatno nećemo postati svjetski prvaci, izgledi za ostvarenje primarnog cilja – prolaska skupine – znatno su veći. Optino superračunalo procijenilo ih je na gotovo 78 posto.

Što se tiče susjedne Bosne i Hercegovine, njezine šanse za prolazak skupine iznose 63 posto, dok je vjerojatnost osvajanja naslova svjetskog prvaka svega 0,27 posto.

Sve Optine izračune možete pronaći ovdje.