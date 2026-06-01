Barbara Matić pokazala trudnički trbuščić i raznježila pratitelje

Jedna od najuspješnijih hrvatskih sportašica svih vremena, judašica Barbara Đinović (ex. Matić), podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu najljepše kadrove uživanja u trudničkim danima.

Uz jednostavan, ali emotivan opis "rastem", popraćen simbolima bočice i oblačića s mislima, Barbara je podijelila seriju umjetničkih fotografija i kratki video koji je posebno dirljiv jer se vidi ruka Barbarinog supruga Filipa kako nježno miluje trbuh iščekujući prinovu.

Podsjetimo, Barbara je u listopadu 2025. godine uplovila u bračnu luku sa srpskim judašem Filipom Đinovićem, a njihovo vjenčanje proslavljeno je na svečanostima u Dalmaciji i Beogradu. Par sada s nestrpljenjem iščekuje svoje prvo dijete koje bi na svijet trebalo stići na jesen ove godine.

Iako je termin sve bliže, uspješna sportašica je nedavno otkrila da još uvijek ne zna spol bebe.