Slovenija će Hrvatsku testirati bez svoje najveće zvijezde

Hrvatska nogometna reprezentacija odigrat će dvije prijateljske utakmice uoči puta u SAD na Svjetsko prvenstvo 2026. Vatreni će u utorak na Rujevici igrati protiv Belgije, a onda će u nedjelju u Varaždinu dočekati Sloveniju.

Slovenski nogometni savez objavio je kako protiv Hrvatske (i Cipra prije toga) neće igrati njihova najveća zvijezda Benjamin Šeško. Napadač Manchester Uniteda vuče ozljedu lista zbog koje je ranije završio sezonu, a nije se oporavio niti do ovih prijateljskih utakmica.

Prijateljske utakmice i jake provjere Hrvatske uoči SP-a, protiv Belgije na Rujevici 2. lipnja i protiv Slovenije u Varaždinu 7. lipnja, gledajte na kanalu Nove TV na platformi Voyo.

Šeško je posjetio reprezentaciju Boštjana Cesara u Nacionalnom nogometnom centru, pobrinuo se za dobro raspoloženje i poželio im sreću u utakmicama protiv Cipra i Hrvatske. "Znamo da nas očekuju dvije zahtjevne utakmice. Moramo se usredotočiti na sebe. Već smo u prethodnom ciklusu pokazali da imamo određeni okvir za igru, iz kojeg možemo izvući puno pozitivnog. Moramo nastaviti s tim, jer se Liga nacija brzo približava. Moramo vrlo ozbiljno shvatiti obje utakmice “, kazao je Danijel Šturm.

Benjamin Šeško ove sezone je odigrao 30 utakmica za Manchester United i zabio 11 golova. Najskuplji je slovenski igrač prema Transfermarktu (65 milijuna eura), a za reprezentaciju je odigrao već 45 utakmica i zabio 16 golova.