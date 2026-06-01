Ucjenjivali ga i zapalili mu automobile, sada otkriva: 'Od njenog tate sam kupio projekt'

Otkriva se sve više detalja o pokušaju iznude poznatog velikogoričkog poduzetnika kojem su zapaljena dva skupocjena automobila. Iza toga stoji četveročlana skupina predvođena 23-godišnjom djevojkom.

U medije je dospjela snimka na kojoj se vidi kako je četvorka iz stana skakala pomoću plahte koju su bacili kroz prozor. Svi se sada nalaze u istražnom zatvoru, a sumnjiči ih se za dva kaznena djela - pokušaj iznude te dovođenje u opasnost života i imovine opće-opasnom radnjom i sredstvom, pri čemu je nastala šteta većih razmjera.

Oštećeni poduzetnik Marijan Kulaš za RTL Danas ispričao je svoju stranu priče. Poručuje kako je sve krenulo prije desetak dana kad su mu na mobitel stigle poruke s ucjenom da mora uplatiti 7 milijuna eura na kripto račun ili će mu se dogoditi neko zlo.

Cijeli slučaj odmah je prijavio policiji. Novac nije uplatio, pa je osumnjičena četvorka odlučila napraviti korak dalje pa su u zgradi u kojoj Kulaš ima dva Lamborghinija zapalili automobile. Vatra se proširila i na susjedna vozila te zahvatila i stambenu zgradu. Na sreću, veću katastrofu na vrijeme su spriječili vatrogasci.

Kulaš: Tražili su sedam milijuna eura

Velikogorički poduzetnik Marijan Kulaš, kojem su zapaljena dva skupocjena automobila, u razgovoru za RTL Danas otkrio je detalje pokušaja iznude koji je prethodio paležu. Iako je u početku mislio da se radi o neslanoj šali, situacija je eskalirala.

Prijetnje su, kako navodi Kulaš, počele prije desetak dana porukama koje su stizale na njegov mobitel. Radilo se, kaže, o čistoj iznudi. "Znači, tražili su sedam milijuna eura da im uplatim na njihov kripto račun", ispričao je poduzetnik. Unatoč ozbiljnosti prijetnji, golemi iznos koji se tražio naveo ga je da u početku ne pridaje preveliku pažnju cijelom slučaju.

"Laički gledajući, te poruke su, kako kažu u policiji, nešto što dobijete svaki dan. Nismo baš pridavali veliku pažnju jer smo smatrali da je sedam milijuna eura nerealna cifra. Mislili smo da je neka šala", priznaje Kulaš, dodajući kako na ucjenu ne bi pristao ni pod kojim uvjetima. "Ja taj novac nemam, a i da ga imam, ne bih ga dao."

'Nisam očekivao da će ugroziti i stanare'

Kulaš je u razgovoru s Ivanom Ivandom Rožić kazao da ucjenjivačima ne bi uplatio ni lipe.

"Mogli su moj auto zapaliti bilo gdje. Ne znam zašto mi ga nisu na nekom drugom mjestu zapalili. Ne znam jesu li znali ili jesu li bili svjesni da će to stanari najviše osjetiti. Auti su izuzeti, to je manje bitno. Došli su da unište tuđe živote", kazao je.

Kulaš nije krio oduševljenje radom policije koja je u rekordnom roku uhitila osumnjičenike.

"Sve u svemu, najbitnija stavka u cijeloj priči jest da je hrvatska policija odradila posao promptno. Ne znam kojeg bih dečka izdvojio, svi su bili kao jedan. U roku od osam, čak sedam sati, mobitel od slanja poruka nije se ni ohladio, a oni su već bili pod nadzorom policije", pohvalio je Kulaš brzu i efikasnu akciju.

Na pitanje novinarke poznaje li nekoga od četvero osumnjičenih, odgovorio je potvrdno. "Gospodičnu Angelinu znam jer sam od njenog tate kupio projekt za dvije zgrade. Tako smo se upoznali", otkrio je. Na pitanje o mogućem motivu, Kulaš je kratko i jasno odgovorio: "Što mislite? Želja za životom bez rada."

Za kraj je poručio kako će poduzeti sve zakonom dozvoljene korake, a o daljnjim postupcima će još vidjeti. Naglasio je kako mu je materijalna šteta u ovom trenutku sporedna u odnosu na princip i činjenicu da su počinitelji brzo privedeni pravdi.