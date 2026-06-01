Izbornik Dalić otkrio tko će početi protiv Belgije: 'Moramo ih vratiti u ritam'

Hrvatska nogometna reprezentacija odigrat će dvije prijateljske utakmice uoči puta u SAD na Svjetsko prvenstvo 2026. Vatreni će u utorak na Rujevici igrati protiv Belgije, a onda će u nedjelju u Varaždinu dočekati Sloveniju.

Utakmicu s Belgijom u Rijeci je najavio Zlatko Dalić. Već tjedan dana reprezentacija se tamo nalazi na pripremama, a otprije nekoliko dana je i kompletna.

"Zadovoljan sam s ovih nekoliko treninga. Napravili smo dobre stvari, dečki pokazuju puno volje i energije. Belgija je pravi test, ima brze i moćne igrače, pokazat će gdje smo. Prijateljska je utakmica, ali bitan je svakako i rezultat. Igrat ćemo u sustavu 3-4-2-1, to mi je želja da primijenimo i protiv Engleske. Probat ćemo i vidjeti kako funkcionira. Pred nama je prava utakmica i ispit", počeo je izbornik.

Zanimljivo, od prve minute će krenuti Modrić, Kovačić i Gvardiol.

"Oni su starosjedioci, problem je što nisu u ritmu, ali nemamo luksuz odreći se takvih igrača. Igrat će sva trojica, maksimalno sat vremena, ne želim ih preopteretiti, ali moram ih vratiti u ritam utakmica. Pokazuju puno želje, međutim svjesni smo da to što sad nude nije “top” od njih", rekao je Dalić i otkrio još samo da će početi Livaković na golu.

Danas je zaključen i popis za SP, popis od 26 igrača predan je FIFA-i.

"Kad sam objavio popis, za mene je to bilo gotovo. Nije bilo dvojbi. To je ono u što vjerujem i za što odgovaram. To je najboljih 26 za mene, a ja sam izbornik. Nadam se da će ostati tako, da neće biti ozljeda", odlučan je izbornik.

Izbornik bi htio 10 zamjena za utakmicu s Belgijom.

"Dogovor je da će biti osam izmjena, ali vidjet ćemo možemo li ih dobiti još, htio bih da svih 26 igrača nastupi u ove dvije pripremne utakmice, ali ne da se razvodni igra, nego da napravimo to u dva tajminga. Nastojat ćemo osigurati deset izmjena, kao Brazil s Panamom", kazao je izbornik.

'Daj Bože da Deschampes i ja opet uzmemo medalju'

Lukaku? Želi li izbornik da on počne?

"Lukaku je veliki igrač, u hrvatskoj javnosti se govori da je promašio. Nije Lukaku promašio, mi smo spasili. Zahvalan sam mu na jedan način što nije zabio, ima strašnu igru leđima, moćan je i jak, veliki igrač. Ne bih želio da se govori kako je Lukaku pomogao Hrvatskoj, nego Hrvatska je pomogla samoj sebi".

"Ponosan sam na tu činjenicu da sam s Deschampsom na trećem SP-u u kontinuitetu, a mislim da bi i cijela Hrvatska morala biti ponosna. Kao i on, osvojio sam dvije medalje, a nije to prvenstvo sela i gradova, nego Svjetsko prvenstvo. Daj Bože da budemo i on i ja osvajači medalje i ove godine. Vidjet ćemo što će biti..."

Hoće li uvjeti u SAD-u zahtijevati više rotacije?

"To će, po našim prognozama, biti u Dallasu, tamo se očekuje 40 stupnjeva i najteža utakmica. Bit će izazovno i zahtijevat će reakciju. Tražit će puno energije. Zato radimo ovdje u 18 sati po suncu da se naviknemo. Znam da je Thomas Tuchel tražio da igrači na klupi budu u svlačionici. Imali smo već ekstremne situacije, ali neće biti ni sad lagano. Sigurno ćemo odmarati i rotirati", najavio je Dalić.

Hrvatska je na SP među najiskusnijim.

"Bitan je miks, da ima mladih igrača i starijih. Pokazalo se to jako dobrim i 2018. godine i 2022. Stariji su nam jako bitni, ali veseli me što dolaze mlađi, donijeli su brzinu i agilnost. Pojavili su se Vušković, Petar Sučić, Baturina... Imamo idealan miks, tako da nema previše starijih niti mladih", odgovorio je izbornik.

Pašalić je blizu Kluba 100, a Modrić će igrati s maskom.

"Mario je Klub 100 možda zaslužio najviše od svih, odnosom, pristupom, moje maksimalno priznanje. Nije bio u Rusiji, nakon toga je s nama stalno. Moja javna zahvala i priznanje za sve što je dao, na načinu kako je to dao, bez prigovora, pitanja i potpitanja. Da sam tražio da brani, on bi branio. Luki maska sigurno smeta, ali to ne pokazuje, ne žali se i spreman je", zaključio je Dalić.