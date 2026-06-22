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AKO STE PROPUSTILI /

Svjetsko prvenstvo i spektakularni FNC 32 obilježili tjedan: 'Treba biti iskren i to reći'

Svjetsko prvenstvo i spektakularni FNC 32 obilježili tjedan: 'Treba biti iskren i to reći'
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Foto: Paul ELLIS/AFP/Profimedia

U specijalu Net.hr-a 'Ako ste propustili' donosimo presjek ekskluzivnih tekstova Net.hr-a koji su objavljeni na portalu prošloga tjedna

22.6.2026.
9:42
M.G.
Paul ELLIS/AFP/Profimedia
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Prošli tjedan obilježilo je Svjetsko prvenstvo u nogometu, koje je donijelo puno uzbuđenja i iznenađenja, a održao se i spektakularni FNC 32 u Osijeku. Novinari Net.hr-a sve su pratili i objavili veliki broj ekskluzivnih tekstova. Presjek tih tekstova donosimo u našem specijalu 'Ako ste propustili'.

Silvijo Maksan

Silvijo je razgovarao s legendarnim hrvatskim reprezentativcem koji je odigrao povijesnu prvu utakmicu za Lijepu Našu 1990. protiv SAD-a Sašom Peršonom koji je ugostio Maksanov korner i u njemu govorio o toj utakmici, o ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu, ambicijama Vatrenih te analizirao prvog suparnika, jaku Englesku. Otkrio mu je Peršon i čime se sada bavi u specijalu Net-hr-a 'Karijera nakon karijere'.

Uoči prve utakmice Hrvatske na Mundijalu Silvijo je razgovarao s nogometnim trenerom Željkom Kopićem koji mu je otkrio što očekuje od utakmice govorio o ključnoj prednosti Hrvatske.

Pratio je Silvijo i komentare poznatih trenera tijekom prve utakmice Vatrenih na SP-u protiv Engleske. 

Donio je i izjave podrške poznatih hrvatskih sportaša uoči prvog nastupa Hrvatske na ovogodišnjem SP-u protiv Engleske. 

Javio mu se i Dagur Sigurdsson uoči utakmice Engleske i Hrvatske. 

Nakon poraza Hrvatske od Engleske Silvijo je pričao s bivšim reprezentativcem Goranom Vlaovićem koji mu je ponudio svoje viđenje utakmice i rekao: 'Dva segmenta u igri Hrvatske su problematična, ali bilo je i dobrih stvari koje vesele'.

Poraz protiv Engleske Silviju je analizirao i poznati hrvatski trener Igor Pamić koji je poslao jasnu poruku: 'Treba biti iskren i to reći, ali dečki zaslužuju mir'

U podcastu Net.hr 'Maksanov korner' naš urednik je razgovarao s nogometnim trenerom i legendarnim Riječaninom Draganom Skočićem, koji mu je otkrio nepoznate detalje iz života.

Gost Maksanovog kornera bio je i hrvatski kickboksač Andrej Kedveš koji je podijelio svoja razmišljanja uoči spektakularnog FNC 32 u Osijeku.

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Silvijo je razgovarao i s poznatim hrvatskim trenerom Brankom Karačićem koji mu je u podcastu Net.hr 'Maksanov korner' podijelio svoja razmišljanja za utakmicu Hrvatske i Paname, drugog nastupa Vatrenih na Mundijalu, u kojoj je našim reprezentativcima pobjeda imperativ za prolazak skupine. 

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Na kraju, legendarni bosanskohercegovački trener Vahid Halilhodžić Silviju je analizirao dosadašnji nastup hrvatske i BiH reprezentacije na Svjetskom prvenstvu.

Vehmir Džakmić

Uz to što je pratio Svjetsko prvenstvo, Vehmir je bio reporter Net.hr-a u Osijeku gdje je izvještavao s borilačke priredbe FNC 32 i donosio razgovore s borcima. Pričao je s velikim brojem boraca u Osijeku, a prije eventa porazgovarao je s bosanskohercegovačkim borcem perolake kategorije Ahmedom Vilom koji mu je najavio svoj nastup i poručio: 'Neće biti isto izdanje!' 

Nakon borilačke priredbe bio je na konferenciji za medije i čelniku organizacije Draženu Forgaču postavio pitanje o budućnosti Toma Breesea, a 'Forgy' je oduševio odgovorom.

Maj Gašparac

Nakon što su reprezentacije Hrvatske i Bih odradile prve nastupe na Svjetskom prvenstvu, Maj je porazgovarao s bivšim nogometašem Igorom Musom, kojega hrvatska javnost najviše pamti kao bivšeg braniča Hajduka. U svojoj analizi Musa je poručio: 'BiH ima municije, a Hrvatska je primila golove koji ne priliče SP-u'.

Dominik Franculić

Dominik Franculić je doslovno zamijenio dan za noć i prati sve utakmice Svjetskog nogometnog prvenstva. Radi LIVE tekstove utakmica, piše rasporede dvoboja na SP-u, nema što naš vrijedni Dominik ne radi. I ništa mu nije teško. Upravo je Dominik pratio za portal Net.hr utakmicu Engleske i Hrvatske. 

Ako Ste PropustiliFnc 32Svjetsko Prvenstvo 2026.Hrvatska Nogometna ReprezentacijaEngleskaBranko KaračićIvan Erslan
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