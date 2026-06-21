Sin heroja Domovinskog rata presretan: 'Ljudi skači, čupaju stolice'

SJAJNA POBJEDA /

Slavonski borac Borna Bilandžić pobijedio je Emanuela Lupascua jednoglasnom sudačkom odlukom na FNC 32 eventu u Osijeku.

Bila je to borba po ultimate kickboxing pravilima. Borna je slavio pred domaćom publikom i bio je očaran atmosferom što je rekao i našem Vehmiru Džakmiću u izjavi poslije meča što možete pogledati u videu.

Borna je sin Tomislava Bilandžića, predsjednika Hrvatskog kickboxing saveza. Tomislav Bilandžić je od srpnja 2024. godine državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Bio je načelnik temeljne policije u Policijskoj upravi osječko-baranjskoj, a tijekom rata aktivni branitelj. Prošao je i kroz teško iskustvo zarobljeništva u logorima nakon pada Vukovara. Jednom riječju, Tomislav Bilandžić je junak Domovinskog rata, a sinovi Niko i Borna su srčani borci. Vidjeli smo kako se bori Borna. Krv nije voda, jabuka ne pada daleko od stabla.

FNC 32 ste mogli gledati na platformi Voyo.