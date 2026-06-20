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uvjerio mnoge /

Kad je sjeo ovaj high kick, sve je bilo jasno! Bilandžić oduševio na debiju

U svojem debiju u Ultimate Kickboxingu pod okriljem FNC-a, Borna Bilandžić upisao je vrijednu pobjedu nakon izuzetno atraktivnog i sadržajnog meča.

Posebno uzbudljiva bila je treća runda u kojoj su oba borca krenula bez zadrške. Bilandžić je serijom udaraca preuzeo inicijativu, kombinirajući lijevu i desnu ruku uz low kickove i high kickove, dok su gledatelji svjedočili pravoj razmjeni udaraca. Tempo nije padao ni u završnici, a publika je mogla uživati u jednom od najdinamičnijih mečeva večeri.

Ključan trenutak dogodio se upravo u posljednjim minutama borbe kada je Bilandžić pogodio snažan high kick koji je ostavio snažan dojam na suce i mnoge uvjerio da je upravo tim potezom osigurao pobjedu.

FNC 32 gledajte od 19.00 na platformi Voyo

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20.6.2026.
22:06
Sportski.net
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