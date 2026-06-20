Forgač otkrio zašto je otpao meč na FNC-u: 'Presudile više sile iz kulena i šunke'

ajoj /

Uoči FNC-a 32 u Osijeku, Dražen Forgač osvrnuo se na promjene u fight cardu i situacije koje su utjecale na konačan broj borbi, uz dozu humora i opuštenog tona.

Organizatori su prvotno planirali 12 mečeva, što bi bilo više od uobičajenog formata, no raspored je u završnici ipak morao biti korigiran.

Više sile su rekle – nećete.?

„Više sile.“

„Više sile… iz pekare ili kako se već kaže, te više sile – kulena, bogova kulena i šunke slavonske. One su rekle da je Šikić došao pet kilograma pretežak, pa je taj meč otpao. Tako smo od 12 borbi opet završili na standardnih 11. Kako i inače imamo već neko duže vrijeme na našim eventima.“

FNC 32 gledajte od 19.00 na platformi Voyo