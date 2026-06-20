Forgy otkrio kakav se spektakl sprema: 'Pregovaramo s njima, bit će to najjači fight card ikada'

Čelnik FNC-a Dražen Forgač uoči priredbe FNC 32 u Osijeku otkrio je da vlada velika pomama za ulaznicama za sljedeću FNC-ovu borilačku priredbu, FNC 33 u Areni Zagreb.

FNC 33 će se održati u subotu 12. rujna i već je prodano jako puno ulaznica, iako se još ne zna tko će se boriti.

"Prodano je već oko 3500 ulaznica za FNC event u Areni Zagreb, a fight card još nije ni poznat. To govori dovoljno i potvrđuje kako će taj event, FNC 33 u Zagrebu, najveći FNC -jev event ikad", otkrio je Forgač pa otkrio:

"Mogu reći da pregovaramo s dva najzanimljivija slobodna borca koja možete zamisliti u ovom trenutku u regiji. Ne mogu reći da smo ih dogovorili, u četvrtak ću izaći sa svim informacijama. Imat ćemo najveći spektakl koji je FNC dosada napravio, najjači fight card."

FNC 32 gledajte na Voyo.