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'PRODANO VEĆ 3500 ULAZNICA' /

Forgy otkrio kakav se spektakl sprema: 'Pregovaramo s njima, bit će to najjači fight card ikada'

Dražen Forgač otkrio nepoznate detalje o spektaklu u zagrebačkoj Areni

20.6.2026.
19:45
Maj Gašparac
Sportski.net
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Čelnik FNC-a Dražen Forgač uoči priredbe FNC 32 u Osijeku otkrio je da vlada velika pomama za ulaznicama za sljedeću FNC-ovu borilačku priredbu, FNC 33 u Areni Zagreb.

FNC 33 će se održati u subotu 12. rujna i već je prodano jako puno ulaznica, iako se još ne zna tko će se boriti.

"Prodano je već oko 3500 ulaznica za FNC event u Areni Zagreb, a fight card još nije ni poznat. To govori dovoljno i potvrđuje kako će taj event, FNC 33 u Zagrebu, najveći FNC -jev event ikad", otkrio je Forgač pa otkrio:

"Mogu reći da pregovaramo s dva najzanimljivija slobodna borca koja možete zamisliti u ovom trenutku u regiji. Ne mogu reći da smo ih dogovorili, u četvrtak ću izaći sa svim informacijama. Imat ćemo najveći spektakl koji je FNC dosada napravio, najjači fight card."

FNC 32 gledajte na Voyo.

Dražen ForgačFnc 32
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