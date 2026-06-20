FNC 32: Nezapamćena drama prethodila spektakularnom eventu u srcu Slavonije
FNC 32 od 19:00 gledajte u prijenosu UŽIVO na platformi Voyo, a u tekstualnom prijenosu pratite na portalu Net.hr. Vehmir Džakmić je na licu mjesta
Nakon četiri i pol godine, vodeća regionalna MMA organizacija, Fight Nation Championship, vraća se u srce Slavonije. Osječka dvorana Gradski vrt u subotu, 20. lipnja, bit će poprište FNC 32 spektakla, no uvertira u događaj donijela je neočekivani preokret. Glavna borba večeri između Filipa Pejića i Vladimira Šikića otkazana je u posljednji trenutak.
UŽIVO
FNC 32 gledajte od 19.00 na platformi Voyo
Glavni program
Poluteška: Tom Breese - Marcin Prachnio
Poluteška: Mario Žgela - Deni Mirinić
Ultimate kickboxing (68 kg): Andrej Kedveš - Vadim Lungu
Velter: Laureano Staropoli - Jakub Bahnik
Laka: Agy Sardari - Karomatulo Sufiev
Međukategorija (68 kg): Ahmed Vila - Alan Villalba
Međukategorija (75 kg): Abubakar Soltabiev - Simeon Karslidis
Velter: Selver Mahmić - Aleksandar Mihailović
Ultimate kickboxing (71 kg): Borna Bilandžić - Emanuel Lupascu
Preliminarne borbe
Laka: Akhmed Kagirov - Karol Arteaga
Perolaka: Rico Neimarević - Luca Biuso
Šok i novi 'main event'
Iako je dugo najavljivani okršaj Pejića i Šikića trebao predvoditi priredbu, sve je propalo na službenom vaganju. Vladimir Šikić premašio je gornju granicu lake kategorije za čak 4,7 kilograma, pokazavši krajnji neprofesionalizam, zbog čega mu je organizacija uručila izvanredni otkaz. Ipak, FNC je brzo reagirao i osigurao dostojnu zamjenu.
Novu glavnu borbu večeri predvodit će dva prekaljena borca s ukupno 19 nastupa u UFC-u. Britanac Tom Breese i Poljak Marcin Prachnio. Njihov sraz u poluteškoj kategoriji jamči vrhunsku borbu i potvrđuje snagu FNC-a kao jedne od najznačajnijih europskih promocija.
Sinovi ravnice pred svojom publikom
Dvorana će zasigurno proključati tijekom nastupa domaćih boraca. Najveću podršku očekuju "sinovi ravnice", koje predvodi nokauter iz Starih Mikanovaca Mario Žgela. On će u poluteškoj kategoriji snage odmjeriti s Denijem Mirnićem iz BiH. U formatu "ultimate kickboxinga" nastupit će i jedan od najboljih hrvatskih boraca, opaki Đakovčanin Andrej Kedveš, protiv opasnog Moldavca Vadima Lungua. Uz njih, boje Osijeka branit će i mladi Borna Bilandžić. Za sve koji ne mogu doći u dvoranu, prijenos je osiguran na platformi Voyo.