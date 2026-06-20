FNC 32: Nezapamćena drama prethodila spektakularnom eventu u srcu Slavonije

Nakon četiri i pol godine, vodeća regionalna MMA organizacija, Fight Nation Championship, vraća se u srce Slavonije. Osječka dvorana Gradski vrt u subotu, 20. lipnja, bit će poprište FNC 32 spektakla, no uvertira u događaj donijela je neočekivani preokret. Glavna borba večeri između Filipa Pejića i Vladimira Šikića otkazana je u posljednji trenutak.

UŽIVO

FNC 32 gledajte od 19.00 na platformi Voyo

Glavni program

Poluteška: Tom Breese - Marcin Prachnio

Poluteška: Mario Žgela - Deni Mirinić

Ultimate kickboxing (68 kg): Andrej Kedveš - Vadim Lungu

Velter: Laureano Staropoli - Jakub Bahnik

Laka: Agy Sardari - Karomatulo Sufiev

Međukategorija (68 kg): Ahmed Vila - Alan Villalba

Međukategorija (75 kg): Abubakar Soltabiev - Simeon Karslidis

Velter: Selver Mahmić - Aleksandar Mihailović

Ultimate kickboxing (71 kg): Borna Bilandžić - Emanuel Lupascu

Preliminarne borbe

Laka: Akhmed Kagirov - Karol Arteaga

Perolaka: Rico Neimarević - Luca Biuso

Šok i novi 'main event'

Iako je dugo najavljivani okršaj Pejića i Šikića trebao predvoditi priredbu, sve je propalo na službenom vaganju. Vladimir Šikić premašio je gornju granicu lake kategorije za čak 4,7 kilograma, pokazavši krajnji neprofesionalizam, zbog čega mu je organizacija uručila izvanredni otkaz. Ipak, FNC je brzo reagirao i osigurao dostojnu zamjenu.

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Novu glavnu borbu večeri predvodit će dva prekaljena borca s ukupno 19 nastupa u UFC-u. Britanac Tom Breese i Poljak Marcin Prachnio. Njihov sraz u poluteškoj kategoriji jamči vrhunsku borbu i potvrđuje snagu FNC-a kao jedne od najznačajnijih europskih promocija.

Sinovi ravnice pred svojom publikom

Dvorana će zasigurno proključati tijekom nastupa domaćih boraca. Najveću podršku očekuju "sinovi ravnice", koje predvodi nokauter iz Starih Mikanovaca Mario Žgela. On će u poluteškoj kategoriji snage odmjeriti s Denijem Mirnićem iz BiH. U formatu "ultimate kickboxinga" nastupit će i jedan od najboljih hrvatskih boraca, opaki Đakovčanin Andrej Kedveš, protiv opasnog Moldavca Vadima Lungua. Uz njih, boje Osijeka branit će i mladi Borna Bilandžić. Za sve koji ne mogu doći u dvoranu, prijenos je osiguran na platformi Voyo.