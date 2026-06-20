Pejić opisao trenutak kada je saznao da nema borbe: 'Dolazimo dolje, a tamo totalni kaos'

Filip Pejić, koji je na FNC 32 stigao kao gost zbog otkazane borbe, ispričao je našem novinaru Vehmiru Džakmiću kako je izgledao trenutak kada je shvatio da do okršaja neće doći te što se događalo iza kulisa cijele situacije.

Pejić je opisao kako su informacije o težini protivnika stizale u fazama, uz stalne promjene i nejasnoće oko konačne odluke.

„I kad smo išli dolje, dolazi poziv – Šikić ima 700 grama više, past će vagu. Ja kažem super, uzet ćemo 20 posto i idemo malo na more i zezamo se“, rekao je Pejić.

No situacija se, kako kaže, ubrzo zakomplicirala kada su stigli na lokaciju vaganja.

„Dolazimo dolje, gledam čovjeka, Luka živčan, svi ljuti. Pitam se što je problem. Kažu mi da ima šest kila viška. Šest kila. Pa to nije normalno“, ispričao je Pejić.

Unatoč svemu, ističe da je bio spreman ući u borbu pod određenim uvjetima.

„Ja sam došao boriti se, kao i uvijek. Ili na štitu ili sa štitom. Nema veze tko je protivnik“, poručio je.

Dodaje kako je pokušano pronaći kompromis oko kilaže i uvjeta borbe, ali dogovor na kraju nije postignut.

„Postavili smo uvjete – da bude oko 80 kila, da se uzme postotak, ali da ne prelazi granicu. On je rekao da želi 80, 86, 87 kila… više ništa nije bilo jasno. U jednom trenutku je bilo 700 grama, u drugom 10 kila razlike“, rekao je Pejić.

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