Erslan najavio što je sljedeće: 'Moja želja je Fabijan, ali postavlja uvjete koji nemaju smisla'

Ivan Erslan, novo potpisani borac FNC-a, stigao je na gostovanje u Osijek povodom FNC 32 priredbe, gdje je u razgovoru za Net.hr komentirao aktualnosti iz kaveza, ali i najavio svoje planove za sljedeći nastup u Zagrebu na idućem FNC eventu.

Erslan je istaknuo kako je spreman za povratak u kavez te da mu je želja boriti se na velikoj zagrebačkoj priredbi, a kao potencijalnog protivnika ponovno je spomenuo Fabijana.

FNC 32 gledajte od 19.00 na platformi Voyo

„Da, borim se sigurno. Moja želja i želja organizatora i fanova FNC-a je da to bude Fabijan. Mislim da Fabijan zna što ga čeka, ali postavlja neke uvjete koji nemaju smisla. To je na njemu. Neka potpiše ugovor, imamo odličnu borbu. Već je objavljivao storije, pa se na to referira. Nije to bez veze krenulo. On ima ugovor na stolu i sada je samo na njemu da to potpiše. Inače, čemu sve to ako se nećemo boriti? Ja sam spreman“, poručio je Erslan.

Dotaknuo se i situacije od prethodnog dana, kada je borba Filipa Pejića otpala zbog problema s težinom protivnika. Erslan je bio jasan u kritici takvog pristupa.

„Maksimalni neprofesionalizam. Ne znam kako netko može doći s pet kila viška, a priprema traje mjesecima. To je totalno nepoštivanje organizacije i protivnika i takvima bi se trebalo zabraniti da se više bave ovim sportom“, rekao je.

Dodao je kako mu je žao što se Pejić nije borio te da je cijela situacija loše utjecala na event.

„Žao mi je zbog Pejića. Opravdano se nije borio, nema smisla. Čovjek je promašio dvije kategorije, tu je on najveći gubitnik, ali i organizacija. Šikić će sutra doma i neće to ni osjetiti, i to je to“, zaključio je Erslan.

Na kraju je dao i kratku prognozu za večerašnje borbe, izdvojivši nekoliko imena od kojih očekuje spektakl.

„Meč večeri možda između Breesa i Prachnia, a za nokaut večeri – možda Kadirov“, rekao je Erslan.