Potresna svjedočanstva 35 godina nakon Dalja: 'Gledaš smrt u oči'

Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća te komemorativnim programom obilježena je 35. obljetnica stradanja 39 hrvatskih branitelja u Dalju. Pripadnici JNA i srpskih paravojnih postrojbi mučili su ih i ubili u Policijskoj postaji Dalj, a slom obrane označio je i početak egzodusa stanovnika Dalja, Erduta i Aljmaša prema Osijeku.

U Dalju su se i ove godine miješali tuga, ponos i bolna sjećanja na dan kada su u mjesto ušli pripadnici JNA i srpskih paravojnih postrojbi. Slabo naoružani branitelji puškama nisu mogli zaustaviti tenkove.

"Tenk kad je prvi put opalio, ubio nam je deset policajaca dolje u podrumu. Jednostavno nismo imali nikakve šanse", prisjetio se hrvatski branitelj Josip Čičak.

Čičak je jedini preživio napad na policijsku postaju. "Gledaš smrti u oči. Skočio sam i vjerojatno su mi tih nekoliko sekundi spasilo život", rekao je.

Ranjen je iz susjednog dvorišta vidio i što se nakon toga događalo. "Sve su iz blizine pobili. U njih su još pucali i dokrajčili ih", ispričao je.

Ubijeno 39 hrvatskih branitelja

U napadu je ubijeno 20 policajaca, 15 pripadnika Zbora narodne garde i četiri pripadnika Civilne zaštite. Njihove obitelji i danas žive s boli zbog gubitka.

"Svaki se dan sjetim i pustim suzu, ali što to vrijedi", rekla je Dragica Vuknić, majka poginulog hrvatskog branitelja.

Dodala je da je njezin sin Mario iznad svega volio Hrvatsku. "Nitko ga nije mogao spriječiti. Sve bi dao za svoju Hrvatsku", rekla je.

O svojim poginulim članovima obitelji govorile su i njihove nećakinje.

"Meni je uskraćen moj ujak, čija sam bila princeza. Ne sjećam ga se osim iz priča, ali znam da me volio", rekla je Kristina Knez.

Nikolina Štifanić dodala je da je njezin ujak bio neustrašiv i da je vjerovao u slobodnu Hrvatsku.

'Domovinski rat temelj je hrvatske države'

Na komemoraciji su bili i ministri Davor Božinović i Ivan Anušić.

"Agresor je htio Hrvatima oduzeti pravo na vlastitu državu, ali već je ovdje, na krajnjem istoku Hrvatske, postalo jasno da mu to neće poći za rukom", rekao je Božinović.

Anušić je poručio da je Domovinski rat temelj hrvatske države i opstojnosti hrvatskog naroda.

"Moramo poštovati sve žrtve koje su u Domovinskom ratu položile živote na oltar domovine", rekao je.

U Dalju su i 35 godina poslije ostali tuga i ponos, ali i nada da će Hrvatska biti dostojna onih koji su za nju dali živote.