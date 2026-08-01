Tadej Pogačar nije samo čovjek koji osvaja najveće utrke svijeta, on je i simbol tog sporta

Svega nekoliko dana nakon što je peti put osvojio najprestižniju biciklističku utrku na svijetu, Tour de France, Slovenac Tadej Pogačar vratio se u rodnu Komendu. No, ne kako bi se odmorio, već kako bi s tisućama zaljubljenika u biciklizam sudjelovao na osmom izdanju Pogi Challengea.

Ravno iz žute majice, s ulica Pariza, jedan od najvećih biciklista svih vremena vratio se u svoj rodni kraj.

Gradić od tek nekoliko tisuća stanovnika, ovog vikenda slavi pravi biciklistički praznik, a ljudi iz cijele Slovenije i šire, okupili su se samo kako bi vidjeli svog junaka.

"Stvarno sam ostao bez riječi. Koliko je ljudi došlo. Nevjerojatno! Teško je uopće stajati na pozornici kada vidiš toliki broj ljudi ispred sebe. Bilo mi je zadovoljstvo pokazati kolegama Komendu, malo Gorenjske, Ljubljanu. Stvarno sam neizmjerno zahvalan što su došli i sudjelovali u ovom slovenskom biciklističkom događaju."

Za one koji su ga došli pozdraviti, Pogačar nije samo čovjek koji osvaja najveće utrke svijeta, on je i simbol tog sporta.

Foto: Matteo Secci/Zuma Press/Profimedia

"Možemo svi biti ponosni na Tadeja, na ono što predstavlja Sloveniji i svom rodnom kraju. Želimo mu još puno uspješnih godina."

"Ponos. To je jedna riječ kojom sam sve rekao. Ponosan sam. Pogotovo što sam stanovnik Komende."

Pogi Challenge je trodnevni festival biciklizma, a nakon jučerašnjeg Criteriuma u Komendi, vrhunac slijedi sutra na usponu "S klanca v klanc", gdje će više od tisuću biciklista voziti istim putem kojim je nekada krenuo i sam Pogačar.

"Godine 2018. nismo mogli ni zamisliti što će se dogoditi. Danas, samo nekoliko godina kasnije, on je na vrhu svijeta, a i Slovenija je na vrhu svijeta. Već samo ovaj događaj pokazuje koliko je biciklizam postao popularan i kakva je Tadej osoba", rekao je Luka Mezgec.

Iza Slovenca je već pet pobjeda na Tour de Franceu, osvajanje Giro d'Italije i svjetskog prvenstva, kao i brojne najveće jednodnevne klasike. Iako je već ispisao povijest, 27-godišnji Slovenac ne skriva da još ne planira stati.

"Mislim da svaki sportaš, jednom kada završi karijeru, želi da ga ljudi pamte kao dobrog sportaša, ali i kao dobrog čovjeka, dobru dušu."

A već sada to i čini, jer je zbog njega cijela Slovenija zavoljela biciklizam, a jedan sport pretvorio se u nacionalnu strast.