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Nitko kao Tadej! Slovenac je uistinu uspio nešto jedinstveno

Nitko kao Tadej! Slovenac je uistinu uspio nešto jedinstveno
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Foto: Matteo Secci/Zuma Press/Profimedia

Pogačarov momčadski kolega Meksikanac Isaac del Toro je osvojio bijelu majicu kao najbolji mladi vozač

26.7.2026.
23:40
Hina
Matteo Secci/Zuma Press/Profimedia
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Najbolji biciklist današnjice, 27-godišnji Slovenac Tadej Pogačar (UAE Emirates-XRG), po peti put u karijeri osvojio je najpoznatiju trotjednu cestovnu utrku Tour de France, postavši peti u povijesti kojem je to uspjelo.

Prije Pogačara (2020., 2021., 2024.-2026.) to je uspjelo biciklističkim velikanima, Francuzima Jacquesu Anquetilu (1957., 1961.-1964.) i Bernardu Hinaultu (1978., 1979., 1981., 1982., 1985.), Belgijcu Eddyju Merckxu (1969.-1972., 1974.) te Španjolcu Miguelu Indurainu (1991.-1995.), ali je 27-godišnji Slovenac postao najmlađi peterostruki pobjednik Tour de Francea. 

Posljednja etapa, koja prolazi pariškim ulicama i imat će cilj na Elizejskim poljanama (Champs Elysees), još je u tijeku, ali su vremena za ukupni poredak zamrznuta na 48 km prije cilja.

Današnja etapa je trebala startati iz Thoiryja i biti dugačka 132,2 km, ali je skraćena na 89 km i krenula je s mjesta na kojem će i završiti, a biciklisti su napravili dva dodatna kruga po Elizejskim poljanama prije nego što su krenuli u krugove koji uključuju uspone na Montmartre, a koji su uključeni u zadnju etapu Tour de Francea od prošle godine, nakon što je ta ruta doživjela ogromnu popularnost kad je njome vožena cestovna utrka na Olimpijskim igrama 2024.

Pogačarov momčadski kolega Meksikanac Isaac del Toro je osvojio bijelu majicu kao najbolji mladi vozač, Ekvadorac Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) je pobjedom u 20. etapi osigurao osvajanje točkaste majice za najboljeg penjača, a zelenu majicu najboljeg sprintera osvojio je Danac Mads Pedersen (Lidl-Trek).

BiciklizamTadej PogačarTour De FrancePariz
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