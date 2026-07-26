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VIKINŠKI BUBNJEVI /

U HNL stiže novi Islanđanin: Klub ga predstavio posebnim videom

U HNL stiže novi Islanđanin: Klub ga predstavio posebnim videom
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Foto: FOT. JACEK STANISLAWEK/400mm.pl/imago sportfotodienst/Profimedia

Norvežani su popularizirali svoje veslanje na Svjetskom prvenstvu, ali znamo da su Islanđani vikinško pljeskanje i bubnjanje još puno ranije predstavili svijetu

26.7.2026.
23:21
Sportski.net
FOT. JACEK STANISLAWEK/400mm.pl/imago sportfotodienst/Profimedia
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Slaven Belupo je predstavio novo pojačanje. Stigao je 24-godišnji Islanđanin Arnór Gauti Jónsson iz Breidablika, a potpisao je dvogodišnji ugovor s Farmaceutima.

"Jónsson je prvi igrač s Islanda u Koprivnici, iza sebe već ima 172 službene utakmice, ali i iskustvo europskih utakmica, jer je lani s Breidablikom igrao Konferencijsku ligu protiv Strasbourga, Šahtar Donjecka itd. Sa sada već bivšim klubom osvojio je prvenstvo, kup i superkup, a treba naglasiti da dolazi u dobroj formi i natjecateljskom ritmu, jer je islandsko prvenstvo u punom jeku", napisao je koprivnički klub na svojoj službenoj stranici.

Koprivničani su oduševili i kratkim videom predstavljanja islandskog igrača. Norvežani su popularizirali svoje veslanje na Svjetskom prvenstvu, ali znamo da su Islanđani vikinško pljeskanje i bubnjanje još puno ranije predstavili svijetu pa se tako i Jonsson predstavio hrvatskoj publici.

Arnór Gauti Jónsson karijeru je počeo u Aftureldingu odakle je 2020. prešao u Fylkir, a 2024. u Breidablik. Slaven mu je prva postaja izvan Islanda. Igra na poziciji zadnjeg veznog, a u najvišem rangu islandskog nogometa ima 108 utakmica. U Europskim kvalifikacijama igrao je 13 puta.

Slaven BelupoIslandHnl
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