U HNL stiže novi Islanđanin: Klub ga predstavio posebnim videom

Slaven Belupo je predstavio novo pojačanje. Stigao je 24-godišnji Islanđanin Arnór Gauti Jónsson iz Breidablika, a potpisao je dvogodišnji ugovor s Farmaceutima.

"Jónsson je prvi igrač s Islanda u Koprivnici, iza sebe već ima 172 službene utakmice, ali i iskustvo europskih utakmica, jer je lani s Breidablikom igrao Konferencijsku ligu protiv Strasbourga, Šahtar Donjecka itd. Sa sada već bivšim klubom osvojio je prvenstvo, kup i superkup, a treba naglasiti da dolazi u dobroj formi i natjecateljskom ritmu, jer je islandsko prvenstvo u punom jeku", napisao je koprivnički klub na svojoj službenoj stranici.

Koprivničani su oduševili i kratkim videom predstavljanja islandskog igrača. Norvežani su popularizirali svoje veslanje na Svjetskom prvenstvu, ali znamo da su Islanđani vikinško pljeskanje i bubnjanje još puno ranije predstavili svijetu pa se tako i Jonsson predstavio hrvatskoj publici.

Arnór Gauti Jónsson karijeru je počeo u Aftureldingu odakle je 2020. prešao u Fylkir, a 2024. u Breidablik. Slaven mu je prva postaja izvan Islanda. Igra na poziciji zadnjeg veznog, a u najvišem rangu islandskog nogometa ima 108 utakmica. U Europskim kvalifikacijama igrao je 13 puta.