Pet tinejdžera poginulo u frontalnom sudaru u Irskoj, policija objavila detalje stravične nesreće

Pet tinejdžera je poginulo, a još četiri osobe teško su ozlijeđene u sudaru u nedjelju u kojem je sudjelovao automobil koji je vozio u suprotnom smjeru na autocesti u Irskoj.

Povjerenik irske policije Justin Kelly opisao je frontalni sudar dvaju automobila na autocesti M9 kao „užasan” te upozorio da "u nekim slučajevima” vozila voze suprotnom stranom autoceste zbog lajkova na društvenim mrežama.

Hitne službe obaviještene su o vozilu koje je autocestom M9, na dijelu namijenjenom prometu prema sjeveru, vozilo prema jugu. Vozilo se frontalno sudarilo s drugim automobilom.

Horor na mjestu nesreće

Glasnogovornik policije kazao je da su na mjestu nesreće pronađena tijela pet muških tinejdžera, koji su svi bili putnici u jednom od vozila.

Njihova tijela prevezena su u Opću bolnicu Naas, gdje će biti obavljene obdukcije.

Glasnogovornik je dodao da su putnici u drugom vozilu bile tri žene – dvije u tridesetim godinama i jedna u dvadesetima – te muško dijete. Oni se nalaze u bolnici s teškim ozljedama.