Oskarovac Glen Hansard poginuo na motociklu u Dublinu: Tragičan kraj u 56. godini

Irski kantautor i glumac Glen Hansard, Oscarom nagrađeni glazbenik poznat po filmu 'Once', preminuo je u 56. godini. Prema prvim izvještajima, stradao je u nesreći na motociklu u Dublinu. Vijest o njegovoj smrti izazvala je brojne reakcije obožavatelja i kolega na društvenim mrežama, koji se opraštaju od cijenjenog umjetnika.

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Obožavatelji i kolege opraštaju se od glazbenika

ATC Management, koji je zastupao Hansarda, u priopćenju za CBS News naveo je: "Slomljena srca objavljujemo da je preminuo Glen Hansard, koji je izgubio život u ranim jutarnjim satima nakon prometne nesreće u Dublinu. Glenova obitelj duboko je šokirana i skrhana ovim tragičnim gubitkom te ljubazno moli za privatnost u ovom iznimno teškom trenutku. Obitelj je zahvalna na podršci koju je primila te želi zahvaliti hitnim službama koje su izašle na teren."

Andrew Strong (52), koji je s Hansardom glumio u filmu The Commitments, objavio je na Facebooku: "Skrhan sam tužnom vijesti da je Glen Hansard preminuo. Ovo je uistinu besmislen i tragičan gubitak. Moja sućut njegovoj obitelji, prijateljima i svima koji su voljeli njegovu glazbu. Počivaj u miru, brate."

Vijest je pogodila i njegove obožavatelje, koji su na društvenim mrežama izrazili tugu i nevjericu o odlasku pjevača.

Put od ulica Dublina do pozornice Oscara

Glen Hansard bio je poznat kao autentičan umjetnik. Rođen u Dublinu 1970. godine, s trinaest je godina napustio školu kako bi svirao na ulicama svoga grada, što je oblikovalo njegov glazbeni izričaj. Godine 1990. osniva rock bend The Frames, koji je postao jedan od važnih dijelova irske glazbene scene. Svjetsku slavu stekao je 2007. godine s niskobudžetnim glazbenim filmom "Once", u kojem je glumio uz češku glazbenicu Markétu Irglovu (38).

Priča o dvoje uličnih svirača u Dublinu postigla je velik uspjeh, a njihova pjesma "Falling Slowly", koju su zajedno napisali, osvojila je Oscara za najbolju originalnu pjesmu 2008. godine. Hansard je gradio i samostalnu karijeru, a njegov album "Didn't He Ramble" iz 2015. bio je nominiran za nagradu Grammy.