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Rijeci za oko zapeo bivši talent Hajduka? Dobro je poznat hrvatskoj publici

Rijeci za oko zapeo bivši talent Hajduka? Dobro je poznat hrvatskoj publici
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Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Čubelić je hrvatskoj nogometnoj javnosti poznat po srčanoj i borbenoj igri koja često dovodi do kartona

14.6.2026.
13:54
Sportski.net
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Dok hrvatska nogometna reprezentacija boravi na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi, klubovi njihovih igrača pripremaju se za novu sezonu.

Jedan od onih koji se priprema "punom parom" je i Rijeka, klub Tonija Fruka, koja je nakon povratka Jakova Puljića i Matjaža Keka bacila oko na veznjaka Slaven Belupa Ivana Čubelića. Prema pisanju Podravskog lista, klub s Kvarnera trebao bi "Farmaceutima" platiti odštetu od oko 300 tisuća eura, dok je dogovoren i postotak od buduće prodaje.

Čubelić je, podsjetimo, veći dio karijere proveo u Hajduku, koji je napustio 2024. godine. Od tada je za Slaven Belupo odigrao 71 utakmicu, a hrvatskoj nogometnoj javnosti poznat je po srčanoj i borbenoj igri koja često dovodi do kartona. U 71 nastupu za Farmaceute Čubelić je devet puta dobio žuti karton, a dvaput je morao napustiti teren zbog crvenog kartona.

Nk RijekaSlaven BelupoIvan ćubelićHnl
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