Četvrti dan SP-a donosi spektakl: Dva derbija i utakmica na kojoj bi mogla pasti 'kiša golova'

Utakmicom Australije i Turske (2-0) završio je treći dan SP-a. To je bio prvi dan u kojem su se igrale četiri utakmice, koliko će ih biti na rasporedu i četvrtog dana.

Vremenska prognoza: Kiša golova?

Prva utakmica ujedno je i ona od koje se očekuje najviše pogodaka. Riječ je o dvoboju Njemačke, jednog od favorita natjecanja, i Curaçaa, najmanje države koja se kvalificirala na Svjetsko prvenstvo u povijesti. Elf stiže na prvenstvo u sjajnoj formi nakon devet uzastopnih pobjeda te želi dokazati da su 2018. i 2022. bile samo iznimke, a ne nova norma. Curaçao je, pak, velika nepoznanica. U prijateljskoj utakmici izgubio je od Škotske 4-1, ali je ranije uspio pobijediti Jamajku i remizirati s Kanadom. Njemačka je, dakako, apsolutni favorit, no maleni otočani nadaju se da mogu prirediti iznenađenje ili barem pružiti dostojan otpor. Utakmica Curaçaa i Njemačke na rasporedu je u 19 sati po našem vremenu.

Tajni favoriti

Druga velika utakmica ujedno je i jedan od dva derbija dana – susret Nizozemske i Japana. Nizozemci na prvenstvo dolaze kao pobjednici skupine G europskih kvalifikacija, ali i kao momčad od koje se ne očekuje previše. Japanci su, s druge strane, za mnoge prvi izbor kada je riječ o prikrivenim favoritima. Sjajna azijska reprezentacija u pripremnim je utakmicama za turnir svladala Englesku i Brazil, pa se nada da bi mogla pasti i Nizozemska. Utakmica se igra u 22 sata.

Povratnici protiv iznenađenja

U noći, u 1 sat, na rasporedu je drugi derbi – dvoboj dviju momčadi koje bi mogle iznenaditi mnoge: Obale Bjelokosti i Ekvadora. Afrička reprezentacija vraća se na prvenstvo nakon 12 godina s momčadi koja predstavlja spoj mladosti i iskustva. Najveća zvijezda je Yan Diomande, igrač na meti brojnih europskih velikana. A što reći o Ekvadoru? Momčad koja je u južnoameričkim kvalifikacijama završila na drugom mjestu u posljednjem je kolu pobijedila Argentinu, a posebno je impresivna činjenica da je u 18 utakmica primila samo pet pogodaka. Dvije najveće zvijezde su braniči finalista Lige prvaka, Piero Hincapié (Arenal) i Willian Pacho (PSG), pa je za očekivati utakmicu u kojoj će Obala Bjelokosti imati inicijativu, a Ekvador prijetiti iz kontranapada.

Čudna utakmica

Posljednja utakmica četvrtog dana igra se u 4 sata ujutro i definitivno, barem na papiru, spada u red "utakmica zbog kojih se ne treba buditi”. Švedska je na Svjetsko prvenstvo stigla sa samo dva boda u šest kvalifikacijskih utakmica, budući da je mjesto u doigravanju izborila zahvaljujući rezultatima u Ligi nacija. Tunis je, pak, afričke kvalifikacije prošao bez primljenog pogotka (gol-razlika 22-0), ali je u prijateljskoj utakmici protiv Belgije primio čak pet. Teško je procijeniti što očekivati od ovog susreta, no mnogi smatraju kako je riječ o jednoj od slabijih utakmica na ovom prvenstvu.