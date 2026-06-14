Tko je Nestroy Irankunda? Mladić koji je od izbjeglice postao heroj Australije

U tijeku je utakmica Australije i Turske. Socceroosi na poluvremenu vode 1:0 zahvaljujući pogotku svojeg najvećeg talenta Nestroya Irankunde (20).

Rođen 2006. godine u Tanzaniji, nakon što su mu roditelji pobjegli od građanskog rata u Burundiju, Irankunda se s obitelji preselio u Australiju kao beba. Profesionalnu karijeru započeo je u Adelaide Unitedu, gdje je debitirao sa samo 15 godina i 333 dana, a ubrzo je postao i drugi najmlađi strijelac u povijesti A-Leaguea. Njegova eksplozivnost i razoran udarac privukli su pozornost europskih skauta, a kulminacija je bio transfer u Bayern München u studenome 2023. godine. Iznos transfera, procijenjen na oko 3,4 milijuna eura s bonusima, srušio je sve rekorde australske lige.

Zbog nevjerojatne brzine, koja je dosezala i 37 km/h, te slične životne priče, Irankundu su često uspoređivali s Bayernovom zvijezdom Alphonsom Daviesom. Ipak, prilagodba na zahtjeve njemačkog giganta pokazala se velikim izazovom. Unatoč treninzima s prvom momčadi i mjestu na klupi u Ligi prvaka i DFB-Pokalu, nije upisao službeni seniorski nastup. Većinu vremena proveo je igrajući za Bayernovu drugu momčad u četvrtoj ligi, gdje je u 15 nastupa postigao četiri gola.

Nakon godine dana u Njemačkoj postalo je jasno da će svoj razvoj nastaviti negdje drugdje. Prvo je poslan na posudbu u švicarski Grasshopper, a u ljeto 2025. godine potpisao je petogodišnji ugovor s engleskim drugoligašem Watfordom, gdje je ove sezone postigao četiri pogotka i upisao pet asistencija u 42 utakmice.

Iako je od rane dobi smatran velikim talentom, krivi potezi u karijeri privremeno su mu zakočili razvoj. Ipak, pogodak protiv Turske, kao i drugi sjajni potezi tijekom utakmice, ponovno su podsjetili da je riječ o ogromnom talentu.