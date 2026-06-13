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NEVJEROJATNO! /

Pogledajte što Turici rade malo prije izlaska na teren: Uhvatile ih kamere, zakotrljao se skandal

Pogledajte što Turici rade malo prije izlaska na teren: Uhvatile ih kamere, zakotrljao se skandal
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Foto: Screenshot/X

Za sada se niti Turski nogometni savez niti Vincenzo Montella nisu oglasili, ali su Çağlar Söyüncü i društvo sigurno dobili kritike iza zatvorenih vrata.

13.6.2026.
13:29
Sportski.net
Screenshot/X
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Turska se kroz dodatne kvalifikacije protiv Rumunjske i Kosova vratila na Svjetsko prvenstvo nakon 24 godine izbivanja.

Posljednji su put Turci bili na Svjetskom prvenstvu 2002. u Južnoj Koreji i Japanu, kada su osvojili broncu, te su od tada nekoliko puta bili blizu, ali nikada dovoljno. A ako je suditi po videu koji kruži društvenim mrežama, razlog tomu mogle bi biti navike turskih nogometaša izvan terena. 

Naime, internetom kruži video na kojem se vidi kako zvijezde turske reprezentacije puše na terasi hotela, i to samo nekoliko sati prije utakmice s Australijom.

Za sada se niti Turski nogometni savez niti izbornik Vincenzo Montella nisu oglasili, ali su Çağlar Söyüncü i društvo sigurno dobili kritike iza zatvorenih vrata.

Dodajemo da je Turska reprezentacija osim s Australijom u skupini s Paragvajem, te domačinom SAD-om.

Turska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.
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