SATOVI, SATOVI /

Reprezentativci opljačkani za vrijeme utakmice, vrijednost je 260 tisuća eura

Reprezentativci opljačkani za vrijeme utakmice, vrijednost je 260 tisuća eura
Foto: Manu Reino/defodi Images/profimedia

Marca piše da su joj izvori rekli kako je prijavljena krađa, ali su predmeti pronađeni

20.11.2025.
11:13
Sportski.net
Manu Reino/defodi Images/profimedia
Turska je u Španjolskoj u utorak bila blizu senzacije, ali je na kraju završilo 2:2. Španjolci su se izravno plasirali na Svjetsko prvenstvo, a Turska će morati u dodatne kvalifikacije u ožujku.

Turska nije samo ostala bez dva boda u Španjolskoj nakon što su vodili 2:1, nego su im za vrijeme utakmice iz svlačionice otuđeni satovi u vrijednosti 200 tisuća eura i dva prstena u vrijednosti 60 tisuća eura. Marca piše da su joj izvori rekli kako je prijavljena krađa, ali su predmeti pronađeni.

 

 

Nadalje, izvršeno je barem jedno uhićenje, s mogućnošću da je uključeno još ljudi, dok vlasti rade na utvrđivanju jesu li uhićena osoba ili osobe zaposlenici stadiona ili netko tko je ušao u područje bez dopuštenja. Istraga je još uvijek otvorena kako bi se točno utvrdilo kako je došlo do krađe i tko stoji iza navodne pljačke.

POGLEDAJTE VIDEO: Od plaža do svjetske scene: Curacao i Haiti debitirat će na Mundijalu

Turska Nogometna Reprezentacijašpanjolska Nogometna ReprezentacijaKrađaSatovi
