Turska je u Španjolskoj u utorak bila blizu senzacije, ali je na kraju završilo 2:2. Španjolci su se izravno plasirali na Svjetsko prvenstvo, a Turska će morati u dodatne kvalifikacije u ožujku.

Turska nije samo ostala bez dva boda u Španjolskoj nakon što su vodili 2:1, nego su im za vrijeme utakmice iz svlačionice otuđeni satovi u vrijednosti 200 tisuća eura i dva prstena u vrijednosti 60 tisuća eura. Marca piše da su joj izvori rekli kako je prijavljena krađa, ali su predmeti pronađeni.

🇹🇷 Turquía denuncia el robo de un reloj de alta gama y dos anillos en el vestuario de La Cartuja pic.twitter.com/xRdkqeuqZ6 — MARCA (@marca) November 19, 2025

Nadalje, izvršeno je barem jedno uhićenje, s mogućnošću da je uključeno još ljudi, dok vlasti rade na utvrđivanju jesu li uhićena osoba ili osobe zaposlenici stadiona ili netko tko je ušao u područje bez dopuštenja. Istraga je još uvijek otvorena kako bi se točno utvrdilo kako je došlo do krađe i tko stoji iza navodne pljačke.

