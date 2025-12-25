Srpska ministrica tvrdi: 'U tijeku su pregovori između ruskih vlasnika NIS-a i MOL-a'

Rafinerija Naftna industrija Srbije (NIS) zbog američkih sankcija ne može od 9. listopada primati sirovu naftu. Srbija je pod sankcijama zbog ruske invazije na Ukrajinu. Ured za kontrolu inozemne imovine američkog ministarstva financija (OFAC) izdao je novu licencu Naftnoj industriji Srbije (NIS), kojom se dopuštaju pregovori o prodaji ruskog udjela sa produženim rokom do 24. ožujka, ali istodobno nije ovlastio NIS da posluje u tom razdoblju. Američki su dužnosnici dosad više puta upozoravali Beograd da u NIS-u ne žele rusko vlasništvo.

Washington traži potpun izlazak ruskih dioničara iz kompanije, ali su se pregovori o potencijalnoj prodaji otegnuli, pa je rafinerija NIS-a 25. studenog prestala s radom. Srpske vlasti tvrde da je opskrba derivatima osigurana do 25. siječnja.

Ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović rekla je da su u tijeku pregovori ruskih akcionara s kompanijom MOL za kupovinu NIS-a, piše Blic.

"Pregovori između ruskih dioničara koji su većinski vlasnici u NIS-u i mađarske tvrtke MOL u vezi izlaska ruskog vlasništva iz NIS-a su u tijeku, a to je zahtjev američke vlade kako bi se stvorili uvjeti za ukidanje sankcija", kaže Đedović Handanović i dodaje:

'Srbija će pružiti podršku'

"NIS se obratio američkom uredu za kontrolu strane imovine, zapravo OFAK-u, a isto je učinio i mađarski MOL. Vlada Mađarske podržala je te razgovore, a i mi, kao Vlada Srbije, pružit ćemo podršku, sve u pronalaženju rješenja za ukidanje sankcija, ali i stvaranju uvjeta za davanje operativne dozvole za rad NIS-a". Podsjetila je da je danas 77. dan od stupanja na snagu sankcija NIS-u.

"Ono na što sam ponosna jest da građani to nisu osjetili, da u svojim rezervama imamo dovoljno dizela, benzina, loživog ulja, kerozina da prebrodimo ovo razdoblje. Činjenica je da je prošlo toliko dana i da se naše rezerve prazne, iako ih redovito obnavljamo, ali građani moraju shvatiti da nemamo logističke kapacitete za uvoz količine naftnih derivata koja je našoj zemlji potrebna i u tom smislu nastavit ćemo voditi aktivne razgovore i dijalog. Prije svega, moraju se stvoriti uvjeti da NIS može nastaviti raditi bez obzira na vrijeme potrebno za dovršetak transakcije između MOL-a i ruskih dioničara", kaže Đedović Handanović.

Uvjerava građane da što se tiče opskrbe plinom, bit će ga dovoljno.

"Naše rezerve su popunjene, nastavit ćemo ih nadopunjavati, da je do kraja ožujka dobiven novi ugovor s Rusijom. Važno je za sezonu grijanja dobiti dodatne količine plina pod najpovoljnijim uvjetima. To znači da će naši građani i dalje plaćati najbolju cijenu za plin, kao što znate, to nije bio slučaj u zemljama regije, a posebno sa zemljama EU", dodala je.

