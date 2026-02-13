Pop Store Menart svečano predstavljen u Avenue Mallu

Posebnu pažnju plijenili su cosplayeri, kostimirani u svoje najdraže likove iz popularnih manga stripova i anime serijala. Njihova kreativnost, trud i autentičnost dodatno su obogatili vizualni doživljaj eventa, a za svoj su angažman nagrađeni vrijednim poklon paketima. Za vrhunsku atmosferu tijekom cijelog događanja pobrinula se DJ-ica Petra koja je svojim setom održavala dinamičan ritam i pozitivnu energiju, pretvarajući otvorenje u pravi mali pop-kulturni spektakl.

Menart, jedno od najpoznatijih imena domaće diskografske i izdavačke scene, ovim je projektom dodatno proširio svoje djelovanje, donoseći globalne pop-kulturne trendove izravno na zagrebačku adresu. Otvorenje je potvrdilo kako anime i manga odavno nadilaze granice subkulture i postaju snažan dio mainstream lifestylea.

Foto: Geek Clubr

Od klasika do aktualnih hitova

Menart Pop Store donosi pažljivo kuriranu ponudu službenih artikala iz svijeta najpopularnijih franšiza današnjice. U ponudi su proizvodi inspirirani svjetovima Marvel i DC, čarobnim univerzumom Harry Potter, epikom The Lord of the Rings te gaming fenomenom Minecraft.

Poseban naglasak stavljen je na anime i manga naslove koji dominiraju globalnom scenom i domaćim fandomima, poput One Piece, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, Attack on Titan, Solo Leveling, Death Note, Naruto i Dragon Ball. Ponudu dodatno obogaćuju Yu-Gi-Oh! i Pokémon, kao i prepoznatljivi brend Hello Kitty te društvene igre Catan i Dixit.

Asortiman uključuje figurice, stripove, kolekcionarske predmete i društvene igre, osmišljene kako za strastvene kolekcionare, tako i za one koji tek ulaze u svijet animea i fantasyja – bilo kroz prvi kolekcionarski komad ili poklon s karakterom.

Foto: Geek Clubr

Novo mjesto susreta fandoma

Event 11. veljače jasno je pokazao da Pop Store Menart nije samo trgovina, već i novo mjesto susreta zajednice. Vizualni identitet i koncept prostora inspirirani su svjetskim pop-culture shopovima, a cilj je stvoriti prostor koji okuplja, inspirira i potiče dijeljenje strasti prema omiljenim svjetovima i likovima.

Otvorenjem ove trgovine, Zagreb je dobio novu adresu za sve fanove pop kulture – mjesto gdje se trendovi, kolekcionarstvo i zajednica susreću na jednom mjestu.