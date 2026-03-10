Poznati kirurg otkrio zašto Brad Pitt sa 62 izgleda nevjerojatno mladoliko

Holivudski glumac Brad Pitt (62) već godinama izaziva divljenje obožavatelja zbog mladolikog izgleda, a rasprave o tome kako uspijeva izgledati toliko svježe ne prestaju. O toj temi nedavno je progovorio i poznati američki estetski kirurg Terry Dubrow, koji je u 'misSpelling' podcastu iznio zanimljivu teoriju o izgledu slavnog glumca.

Teorija poznatog kirurga

Američki plastični kirurg Terry Dubrow gostovao je u podcastu “misSpelling”, čija je voditeljica, američka glumica i televizijska zvijezda Tori Spelling (52). Tijekom razgovora osvrnuo se na izgled Brada Pitta, koji i u sedmom desetljeću života i dalje privlači pažnju javnosti.

Foto: Image Press Agency, Image Press Agency/Alamy/Profimedia

Dubrow je istaknuo kako Pitt izgleda iznimno mladoliko, iako nije moguće sa sigurnošću potvrditi je li se podvrgnuo estetskim zahvatima. Prema njegovu mišljenju, Pitt je jedan od rijetkih muškaraca koji može izgledati prirodno i bez vidljivih tragova starenja.

“Ne mogu sa sigurnošću reći je li imao facelifting, ali svi znamo da jest”, rekao je Dubrow, dodajući kako glumac izgleda izuzetno dobro za svoje godine.

Ljepota koja podsjeća na žensku

Kirurg smatra da se tajna Pittova izgleda krije u njegovim crtama lica. Prema njegovoj teoriji, Pitt posjeduje takozvanu “ženstvenu ljepotu”, odnosno skladne i nježnije crte lica koje mogu bolje podnijeti eventualne estetske zahvate.

Kao primjer naveo je Pittovu pojavu u filmu “Legenda o jeseni”, istaknuvši da je glumac u tom razdoblju bio iznimno privlačan i da je imao izrazito harmonične crte lica. Upravo takav tip ljepote, tvrdi Dubrow, omogućuje nekim muškarcima da i u kasnijim godinama zadrže mladolik izgled.

Foto: Profimedia

Kao slične primjere naveo je i američke glumce Rob Lowe (61) i John Stamos (62), za koje smatra da također pripadaju skupini muškaraca s takvim tipom privlačnosti.

Glasine o estetskim zahvatima

Iako Brad Pitt nikada nije javno potvrdio da se podvrgnuo estetskim operacijama, glasine o mogućem zatezanju lica pojavile su se još 2023. godine. Tada su obožavatelji primijetili promjene u njegovu izgledu nakon što se pojavio na poznatom teniskom turniru Wimbledon.

Foto: Image Press Agency, Image Press Agency/Alamy/Profimedia

O toj temi govorio je i britanski estetski liječnik Jonny Betteridge (34), koji je uspoređivao Pittove fotografije prije i poslije turnira te zaključio kako su promjene prilično primjetne. Unatoč tome, glumčevi predstavnici za medije nikada nisu komentirali takve navode.

U međuvremenu mnogi obožavatelji smatraju da Pittov svjež izgled može biti povezan i s promjenama u načinu života te stabilnom vezom s dizajnericom nakita Ines de Ramon (33).

POGLEDAJTE VIDEO:Istraživanje otkrilo neočekivan trend: Jesu li i u Hrvatskoj mladi sve više konzervativiji?