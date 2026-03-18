Zahod će blistati i bez izbjeljivača: Stručnjak otkrio učinkovitiju i sigurniju alternativu

Čišćenje zahodske školjke smatra se jednim od najzahtjevnijih kućanskih poslova, a upotreba agresivnih kemijskih sredstava poput izbjeljivača taj zadatak može učiniti dodatno neugodnim.

Iako izbjeljivač osigurava visoki sjaj porculanskih površina, njegove klorne pare predstavljaju rizik za dišni sustav, dok kontakt s kožom može uzrokovati opekline, što nalaže izniman oprez pri rukovanju. S druge strane, prirodna sredstva koja se često preporučuju, poput octa ili limunske kiseline, djelotvorna su u uklanjanju mrlja od kamenca, ali ne posjeduju dovoljnu snagu za potpunu eliminaciju mikroorganizama, piše Mirror.

Vodikov peroksid za blistav zahod

Stručnjak za čišćenje Ahmed Mezil predlaže rješenje koje objedinjuje sigurnost i učinkovitost: vodikov peroksid. Ovo sredstvo predstavlja siguran i vrlo djelotvoran način za razgradnju patogenih mikroorganizama.

Mezil objašnjava kako je održavanje čistoće zahodske školjke ključno za higijensko i ugodno okruženje u kupaonici. "Vodikov peroksid, svestran i ekološki prihvatljiv proizvod, nudi učinkovita rješenja za uklanjanje tvrdokornih mrlja i mikroorganizama", istaknuo je.

Vodikov peroksid posjeduje antiseptička svojstva te predstavlja jedan od ekološki najprihvatljivijih pristupa dezinfekciji. Riječ je o prozirnoj tekućini koja se razgrađuje na vodu i kisik, ne ostavljajući štetne nusprodukte, a pritom učinkovito eliminira bakterije s kojima dolazi u kontakt. Za razliku od izbjeljivača, nije toksičan, što znači da nakon primjene ne ostavlja opasne ostatke niti ispušta štetne pare.

Za razliku od izbjeljivača, koji često samo maskira neugodne mirise umjesto da ih eliminira, vodikov peroksid djeluje kao dezodorans, ostavljajući prostor neutralnog i svježeg mirisa.

Pravilna primjena vodikovog peroksida

Za kućnu uporabu preporučuje se tropostotna otopina vodikovog peroksida (3 posto), koja je dostupna u trgovinama na odjelima za čišćenje ili u ljekarnama. Više koncentracije namijenjene su isključivo profesionalnoj primjeni.

Postupak primjene je jednostavan. Potrebno je uliti otopinu izravno u zahodsku školjku i ostaviti da djeluje 20 minuta. Nakon toga je potrebno isprati školjku i očistiti je četkom, čime bi se trebale ukloniti sve tvrdokorne mrlje. Vodikov peroksid također se može uliti u bocu s raspršivačem za primjenu na vanjske površine, poput daske, vodokotlića i rubova školjke.

Suvremeni trendovi u održavanju higijene

Globalni trendovi ukazuju na smanjenu upotrebu agresivnih kemikalija i sintetičkih mirisa koji su se tradicionalno povezivali s pojmom čistoće. Potrošači postaju svjesniji da intenzivni mirisi, poput klora ili umjetnih aroma, nisu jamstvo higijene, već mogu ukazivati na prisutnost štetnih spojeva. Posljedično, raste potražnja za proizvodima bez mirisa ili onima koji sadrže prirodna eterična ulja, poput eukaliptusa ili čajevca.

Osim vodikovog peroksida, na tržištu su dostupne i druge inovacije, poput bioenzimskih sredstava za čišćenje koja koriste aktivne enzime za razgradnju organskih tvari dugo nakon primjene. Također, sve su popularniji dezinficijensi na biljnoj bazi koji postižu visoku stopu eliminacije mikroorganizama bez ispuštanja toksičnih para.

Redovita primjena ovakvih metoda čišćenja olakšava održavanje i sprječava nakupljanje štetnih mikroorganizama u kupaonici.

