REAKCIJA SVE GOVORI /

Pep Guardiola opet je ukrao show: Svi pričaju o onome što je napravio prema Rüdigeru

Pep Guardiola opet je ukrao show: Svi pričaju o onome što je napravio prema Rüdigeru
Foto: Guillermo Martinez/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Sljedeći izazov gotovo sigurno donosi sudar s Bayerom

18.3.2026.
7:25
Sportski.net
Guillermo Martinez/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
Real Madrid još jednom je izbacio Pepa Guardiolu iz Lige prvaka i potvrdio da mu je najteži europski protivnik.

Madriđani su rutinski sačuvali prednost 3:0, kontrolirali uzvrat i bez drame zaključili posao. Gol s penala Viníciusa Júniora dodatno je potvrdio njihovu dominaciju.

Ipak, najviše se pričalo o trenutku nakon utakmice. Guardiola je pri čestitanju kratko zastao kod Antonija Rüdigera, razmijenio par riječi i poslao mu leteći poljubac. Neobična scena brzo je postala hit na društvenim mrežama.

 

 

Za City još jedno bolno ispadanje od istog rivala, već peto protiv Reala u Ligi prvaka. S druge strane, Real mirno ide dalje, u sve boljoj formi i bez novih problema s izostancima.

Sljedeći izazov gotovo sigurno donosi sudar s Bayernom, još jedan europski spektakl je na vidiku.

Real Madrid Antonio Rüdiger Pep Guardiola Manchester City Liga Prvaka
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
