Pep Guardiola opet je ukrao show: Svi pričaju o onome što je napravio prema Rüdigeru

Real Madrid još jednom je izbacio Pepa Guardiolu iz Lige prvaka i potvrdio da mu je najteži europski protivnik.

Madriđani su rutinski sačuvali prednost 3:0, kontrolirali uzvrat i bez drame zaključili posao. Gol s penala Viníciusa Júniora dodatno je potvrdio njihovu dominaciju.

Ipak, najviše se pričalo o trenutku nakon utakmice. Guardiola je pri čestitanju kratko zastao kod Antonija Rüdigera, razmijenio par riječi i poslao mu leteći poljubac. Neobična scena brzo je postala hit na društvenim mrežama.

Guardiola felicita a todos los jugadores del Real Madrid, todos les dan la mano sin problema, hasta que llega el demente de Rudiger y le empieza a decir de todo. Ese chico necesita ayuda urgente, tiene problemas serios. Es peligroso.

Za City još jedno bolno ispadanje od istog rivala, već peto protiv Reala u Ligi prvaka. S druge strane, Real mirno ide dalje, u sve boljoj formi i bez novih problema s izostancima.

Sljedeći izazov gotovo sigurno donosi sudar s Bayernom, još jedan europski spektakl je na vidiku.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamova devetka otkrila koji mu je najdraži gol i za koga navija u Formuli 1: 'Nadam se SP-u'