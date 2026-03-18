Pep Guardiola opet je ukrao show: Svi pričaju o onome što je napravio prema Rüdigeru
Real Madrid još jednom je izbacio Pepa Guardiolu iz Lige prvaka i potvrdio da mu je najteži europski protivnik.
Madriđani su rutinski sačuvali prednost 3:0, kontrolirali uzvrat i bez drame zaključili posao. Gol s penala Viníciusa Júniora dodatno je potvrdio njihovu dominaciju.
Ipak, najviše se pričalo o trenutku nakon utakmice. Guardiola je pri čestitanju kratko zastao kod Antonija Rüdigera, razmijenio par riječi i poslao mu leteći poljubac. Neobična scena brzo je postala hit na društvenim mrežama.
Guardiola felicita a todos los jugadores del Real Madrid, todos les dan la mano sin problema, hasta que llega el demente de Rudiger y le empieza a decir de todo. Ese chico necesita ayuda urgente, tiene problemas serios. Es peligroso. pic.twitter.com/6W8e6aXGFg— -1899- (@_Futbolero_) March 18, 2026
Za City još jedno bolno ispadanje od istog rivala, već peto protiv Reala u Ligi prvaka. S druge strane, Real mirno ide dalje, u sve boljoj formi i bez novih problema s izostancima.
Sljedeći izazov gotovo sigurno donosi sudar s Bayernom, još jedan europski spektakl je na vidiku.
