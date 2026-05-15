Plenković opleo po Milanoviću zbog protjerivanja diplomata s Pantovčaka: 'Loš, bahat i isključiv potez'

Premijer Andrej Plenković pozdravio je u petak izbor Mirte Matić za predsjednicu Vrhovnog suda, koju je opisao kao "kompetetivan i kvalitetan izbor" za čelnu poziciju najviše pravosudne institucije u zemlji.

Optužio je SDP i Možemo da žele paralizirati rad Ustavnog suda nakon neuspješnog glasanja u Saboru tijekom kojeg ni jedan od trojice kandidata za suce koje je predložila HDZ-ova većina nije dobio potrebnu podršku 101 zastupnika.

"Vidjelo se tko je tko i tko je zbog političke nezrelosti blokirao izbor sudaca. Kandidati su plod razgovora s ovlaštenim pregovaračem Ivanom Malenicom i očito neovlaštenim Sašom Đujićem. Očito je strateški odabir SDP-a i Možemo paralizirati rad Ustavnog suda. Žele prebaciti odgovornost na vladajuću koaliciju, ali ne mogu jer predložene suce ne bi bilo moguće ni nacrtati, nadam se da će to javnost primijetiti", rekao je Plenković u izjavi za medije nakon potpisivanja ugovora za projekt "Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Vodice-Tribunj-Srima 2", čemu je prisustvovala i ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković.

Komentirao protjerivanje diplomata

Idući je korak raspisivanje novog javnog poziva, a Ustavni sud nastavlja s radom u krnjem sastavu od deset članova.

Premijer je izrazio sumnju u to tko će se javiti na buduće natječaje zbog cijele situacije i "malicioznosti SDP-a".

Osudio je i protjerivanje diplomata Tomislava Lendića s Pantovčaka, koje je nazvao "lošim, bahatim i isključivim potezom Milanovića".

"On pokazuje znakove isključivosti. To je totalitarni sustav koji vode. Lendić je na pitanje novinara rekao istinu. Je li trebao šutjeti da se ne bi onaj koji blokira cijeli proces ne bi uvrijedio?", pita se Plenković.

"I mi smo mogli iz kaprica blokirati izbor predsjednice Vrhovnog suda, ali smo odgovorni", zaključio je premijer.

Djelatnik Ministarstva vanjskih poslova je, podsjetimo, u Ured predsjednika došao na predaju vjerodajnica novog apostolskog nuncija u Hrvatskoj. No, prema pisanju mediju, tamo su mu rekli da nije dobrodošao, a kao razlog spominje se njegove izjave u medijima gdje je Milanovića označio isključivim krivcem za kašnjenje s popunjavanjem mjesta hrvatskih veleposlanika i konzula.