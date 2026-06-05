Gledanje horor filmova može imati i pozitivan utjecaj, ali samo pod jednim uvjetom

Horor filmovi već desetljećima privlače publiku koja traži uzbuđenje, napetost i osjećaj adrenalina u sigurnom okruženju vlastitog doma ili kina.

Naslovi poput "Isijavanje", "Bježi" ili "Nevidljivi čovjek" pokazuju koliko širok raspon može imati ovaj žanr, od psihološkog straha do eksplicitnog horora. No uz zabavu se sve češće postavlja pitanje: može li često gledanje horora negativno utjecati na mentalno zdravlje?

Tijelo reagira kao da je u stvarnoj opasnosti

Stručnjaci objašnjavaju da horor filmovi funkcioniraju kroz pažljivo osmišljene psihološke i osjetilne podražaje. Kombinacija zvuka, montaže i vizualnih elemenata stvara osjećaj prijetnje, iako gledatelj racionalno zna da opasnost nije stvarna. Psihologinja Sally Winston to opisuje riječima: "Dok gledate horor filmove, srce vam ubrzano kuca, adrenalin se oslobađa, a pažnja se sužava, iako znate da ste kod kuće ili u kinu i da nema stvarne opasnosti."

Taj paradoks između uma i tijela razlog je zašto horori mogu biti toliko intenzivni. Tijelo reagira kao da je u stvarnoj opasnosti, što uključuje ubrzan rad srca, napetost mišića i pojačanu budnost, iako je mozak svjestan da se radi o fikciji.

Prema Winston, većina ljudi može uživati u takvom iskustvu bez negativnih posljedica, pod uvjetom da mogu razlikovati stvarno od zamišljenog. Ona tu sposobnost opisuje kao "defuziju", odnosno mogućnost da istodobno doživljavamo emociju i promatramo je iz distance.

Mogu se pojaviti u snovima

Ipak, horor filmovi nisu neutralni za tijelo. Oni potiču lučenje hormona stresa poput adrenalina, kortizola i noradrenalina, što može pojačati fiziološku pobuđenost. To je i razlog zašto se mnogi nakon gledanja osjećaju "razbuđeno" umjesto opušteno.

Jedan od najčešćih učinaka odnosi se na san. Pamela Rutledge, direktorica Centra za istraživanje medijske psihologije, ističe: "Čak i osjećaj euforije nakon horora djeluje stimulirajuće, a ne opuštajuće. Zbog toga horor i napeti filmovi mogu otežati uspavljivanje, čak i kod ljudi koji uživaju u njima."

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Kvaliteta sna izravno je povezana s mentalnim zdravljem. Brojna istraživanja pokazuju da loš ili nedovoljan san može pojačati negativne emocije, smanjiti sposobnost regulacije stresa i utjecati na opće raspoloženje sljedeći dan. Kod nekih ljudi to se može odraziti i kroz povećanu anksioznost ili osjećaj iscrpljenosti.

Rutledge također upozorava da sadržaj horor filmova može "ostati u glavi" i nakon gledanja, osobito kod osjetljivijih osoba. "Kod nekih gledatelja slike iz filmova mogu se internalizirati i pojaviti u snovima, što može dovesti do noćnih mora i poremećenog sna", objašnjava ona.

'Strah od straha'

Osobe koje već pate od anksioznosti posebno su osjetljive na ovakve podražaje. Kronična anksioznost, prema stručnjacima, povećava osjetljivost na podražaje koji izazivaju strah. To znači da osobe koje su već pod stresom mogu intenzivnije reagirati na horor sadržaj, čak i kada su svjesne da gledaju fikciju.

Winston to opisuje kao "strah od straha", odnosno stanje u kojem sama tjelesna reakcija na uzbuđenje postaje izvor nelagode. Kod takvih gledatelja horor filmovi mogu potaknuti nametljive misli, pojačati tjeskobu ili izazvati osjećaj panike.

Ipak, horor filmovi ne moraju imati samo negativne učinke. Za mnoge gledatelje oni predstavljaju oblik kontroliranog suočavanja sa strahom. Kada osoba prođe kroz intenzivno, ali sigurno iskustvo, može se razviti osjećaj otpornosti i zadovoljstva nakon završetka filma, piše Healthline.

Winston ističe da u određenim slučajevima horori mogu imati i terapijski potencijal. "Ako se netko liječi od anksioznog poremećaja ili opsesivno-kompulzivnog poremećaja, horor filmovi mogu pružiti priliku za suočavanje sa strahom i učenje da neugodne emocije nisu opasne", navodi ona, uz napomenu da takav pristup uvijek treba prilagoditi pojedincu.

Koliko će horor utjecati na osobu ovisi o mnogim faktorima, uključujući razinu osjetljivosti, trenutačno emocionalno stanje i učestalost gledanja. Prekomjerno gledanje može dodatno pojačati stres i poremetiti obrasce spavanja, osobito ako se konzumira u maratonskim seansama.

Na kraju, i stručnjaci i istraživanja slažu se da ključ leži u ravnoteži. Ako horor filmovi ne utječu na san, raspoloženje ili razinu tjeskobe, njihovo povremeno gledanje za većinu ljudi nije problematično. No, ako se primijeti da uzrokuju nemir, loš san ili pojačanu anksioznost, razumno je smanjiti njihovu učestalost ili birati blaže sadržaje.

Kao i kod svake vrste zabave, najvažnije je prepoznati vlastite granice i prilagoditi gledanje vlastitim potrebama, jer mentalno zdravlje uvijek ima prednost nad kratkotrajnim uzbuđenjem koje horor filmovi nude.

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