Probudila se iz kome, a muškarac uz krevet tvrdio je da joj je dečko: 'Pretvorilo se u horor film'

Buđenje iz kome i ponovni susret s dečkom zvuči kao scena iz romantične komedije, no za spisateljicu Brooke Knisley taj se trenutak pretvorio u noćnu moru. Njezina priča zastrašujući je podsjetnik na to kako ljudska ranjivost može postati meta predatora na najbizarnije načine. Žrtve s amnezijom ili sličnim stanjima koja ih čine podložnima manipulaciji zaista se mogu naći u stvarnoj opasnosti.

Slučajevi prijevara u kojima se počinitelji lažno predstavljaju kako bi iskoristili žrtve, nažalost, nisu rijetkost. Dok se većina takvih prijevara vrti oko financijske koristi, ovaj slučaj otkriva daleko mračniju, psihološku dimenziju zlostavljanja.

Nesreća koja je promijenila sve

U 2015. godini, život Brooke Knisley iz SAD-a preokrenuo se naglavačke. Doživjela je nesreću koja joj je zauvijek promijenila život, a detalja se i danas ne sjeća. "Prijateljica koja je tog kobnog dana bila sa mnom rekla je da sam popila samo dva piva. Ne mogu to ni potvrditi ni demantirati jer se ne sjećam ni pada ni cijelog dana koji mu je prethodio", objasnila je.

Pala je s visine veće od šest metara i zadobila tešku ozljedu mozga. Posljedice su bile trajne: problemi s ravnotežom, vidom i s pamćenjem. Koliko god je njezina ozljeda bila stravična, ono što je uslijedilo bilo je još čudnije, neobjašnjivo i istinski uznemirujuće.

Stranac uz bolnički krevet

Nakon što se probudila iz desetodnevne kome, Brooke je, kako je ispričala u podcastu 'The Sex That Changed My Life', a prenosi Mirror, ugledala muškarca kako stoji pokraj njezina bolničkog kreveta. Rekao joj je: "Rekao sam liječnicima i svima da si mi djevojka, je li to u redu?"

Zbunjena od ozljeda, Brooke je pomislila da joj se muškarac čini poznatim, ali nije bila sigurna jesu li doista bili u vezi. Kada ga je zamolila za objašnjenje, odgovorio je: "Pa, nikad nismo bili baš zajedno, ali jesmo. Zato svima govorim da si mi sada djevojka." Iako se osjećala čudno zbog toga, bila je previše konfuzna i u lošem stanju da bi se prepirala.

Sljedećih tjedana, taj je muškarac postao redovit posjetitelj, iako bi, kako kaže, često iskorištavao njezine probleme s pamćenjem i tvrdio da ju je posjetio i onda kada zapravo nije.

Manipulacija i bizarni zahtjevi

Iako je tvrdio da joj pokušava pomoći da se oporavi, njegovi su prioriteti bili usmjereni na njezin izgled, a ne zdravlje. "Dok sam ja pokušavala rješavati logičke zagonetke kako bih ponovno pokrenula mozak, on bi govorio: 'Možda bi se trebala usredotočiti na brijanje dlaka s tijela'", priča Brooke.

Objasnila je da je prirodno dlakavija od većine žena i da tijekom boravka u bolnici nitko nije obraćao pozornost na njezinu osobnu njegu. "Kad god bi završio s poslom, došao bi po mene u kuću mojih roditelja i vodio me u salone tražeći da mi depiliraju lice voskom. Bilo je užasno", prisjetila se.

Budući da ima i osjetljivu kožu, zbog tretmana voskom lice joj je često bilo crveno i natečeno. Međutim, zbog teških problema s vidom uzrokovanih nesrećom, to nije mogla jasno vidjeti u ogledalu. "Imala sam dvoslike, ali druga slika bila je rotirana. Bile su naslagane jedna na drugu, a gornja je bila okrenuta", objasnila je složenost svoje vizualne percepcije.

Cijelo to vrijeme, muškarac je uvjeravao i nju i njezine roditelje da su bili u vezi. "Osjećala sam se čudno. Čak i način na koji mi je prepričavao isječke naših prijašnjih susreta. Odjednom sam se sjetila nekih susreta s njim iz prošlosti. Poklapalo s onim što je govorio, da smo bili na neki način povezani", nastavila je.

Prijateljica je otkrila zastrašujuću istinu

Ključan trenutak dogodio se kada se Brooke povjerila najboljoj prijateljici, koja je u vrijeme nesreće bila u inozemstvu. Nakon što joj je ispričala o njegovu ponašanju i opsesiji izgledom, prijateljica je izrekla rečenicu koja je sve promijenila: "Možda postoji nešto čega on ne želi da se sjetiš."

Kada je Brooke to u šali ponovila svom "dečku", on je pobjesnio. "Potpuno je poludio", prisjetila se. "Vikao je na mene: 'Zašto si joj to rekla? Zašto bi rekla da me nije briga za tvoj oporavak?'"

Tek kada se njezina prijateljica vratila s puta i ugledala muškarca, slika se u potpunosti razjasnila. Brooke je shvatila zašto joj je njegovo lice bilo poznato: godinu dana prije nesreće, taj je čovjek boravio oko njezinog fakultetskog kampusa i seksualno napastvovao njezinu najbolju prijateljicu.

'Htio te isključiti s aparata'

Sjećanja su se počela vraćati. "Cijelo sam vrijeme znala da nešto nije u redu", rekla je. Suočila se s njim: "Sjećam se. To se dogodilo. Znam da se dogodilo. Je li to razlog zašto si ovdje? Zato si se motao oko mene?"

Nakon te svađe, muškarac je rekao da prekida s njom, što je njezina majka, kojoj se nikada nije sviđao, dočekala s oduševljenjem. Tada joj je majka otkrila još jedan stravičan detalj. "Rekla je: 'Da... pokušao te isključiti s aparata.' Pitala sam: 'Što?' A ona je odgovorila: 'Dok si bila u komi, došao je do mene i rekao da se ne bismo trebali bojati isključiti te s aparata ako stvari ne budu išle na bolje.'" To se, kaže Brooke, dogodilo samo dva dana nakon što je pala u komu.

Čak i nakon što mu je rekla da ga više nikad ne želi vidjeti, povremeno bi je nazivao ili slao e-mailove. "Uvijek je bilo isto", kaže ona.

Htio je znati planira li njezina prijateljica podići tužbu protiv njega zbog napada. Njegov točan motiv za lažiranje veze s Brooke ostaje nejasan, no čini se da je njegov jedini cilj bio osigurati da se ključna svjedokinja nikada ne sjeti zločina koji je počinio.

POGLEDAJTE GALERIJU