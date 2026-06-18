Zelenski poslao jezivu poruku nakon nezapamćenog udara: 'Ako gori Ukrajina, gorjet će i Moskva'

Moskva je u četvrtak ujutro bila pod najvećim ukrajinskim napadom od početka invazije na Ukrajinu. Gotovo 200 dronova pogodilo je ciljeve oko ruskog glavnog grada. U napadu je ranjeno 17 ljudi, rekao je guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov.

Iz ruskog ministarstva obrane objavili su da je u 24 sata diljem zemlje presretnuto i uništeno gotovo 1000 dronova i četiri krstareće rakete. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da je jutarnji udar na moskovsku rafineriju bio odgovor na ovotjedni ruski napad na katedralu pod zaštitom UNESCO-a.

'Ako gori Ukrajina, gorjet će i Moskva'

"Ako Putin ne želi okončati ovaj rat, nego ga želi nastaviti — nećemo sjediti prekriženih ruku, odgovorit ćemo. Ako gori Ukrajina, gorjet će i Moskva", poručio je Zelenski.

"Mi ovaj rat ne želimo, niti smo ga ikada željeli. To svi znaju, a znaju i naši partneri", objasnio je.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je Kijev ponovno pogodio Moskovsku oblast "sankcijama dugog dometa", kako ukrajinski dužnosnici često nazivaju napade duboko unutar ruskog teritorija. "Bez obzira na tri prstena protuzračne obrane kojima je Moskva zaštićena, rekli smo da će nam oni biti meta", poručio je Zelenski.

Moskovska rafinerija nafte jedna je od najvećih u Rusiji te opskrbljuje oko 40 posto moskovskog tržišta gorivom i većinu regije benzinom.

Prema podacima Glavnog stožera Oružanih snaga Ukrajine, rafinerija također opskrbljuje zrakoplovnim gorivom sva četiri glavna moskovska aerodroma, a njezin kapacitet prerade veći je od 12 milijuna tona sirove nafte godišnje.

'Rat vodi samo jedan čovjek'

Zelenski je pozvao na jačanje pritiska na Rusiju. Istaknuo je kako bi sankcije trebale ciljati na ruski energetski sektor, flotu u sjeni, prihode od nafte i plina, bankarski sustav, proizvodnju oružja i obrambenu industriju, "kako bi Rusija shvatila da nema smisla voditi rat".

Smatra da bi Ukrajina zajedno s Europskom unijom i Sjedinjenim Američkim Državama trebala pojačati pritisak na Vladimira Putina. Dodao je kako je vrijeme da se Rusi opamete i izvrše pritisak na "svog vođu".

"Najvažnije je da ruski narod počne shvaćati kako ovaj rat vodi samo jedan čovjek, Putin, dok cijenu za sve plaća upravo narod", poručio je Zelenski.