Podla taktika manipulacije: Ovo je devet znakova da ste žrtva 'naoružane empatije'

Empatija može biti jedna od naših najboljih osobina - sila koja produbljuje odnose, gradi povjerenje i pomaže nam da se pokažemo pred drugima. Ali u nekim dinamikama, taj pozitivni instinkt može se okrenuti protiv vas.

"Naoružana empatija je obrazac korištenja empatije, suosjećanja ili krivnje kako bi se utjecalo na ponašanje druge osobe, često na štetu osobnih granica i preferencija", rekla je Caitlyn Oscarson, licencirana bračna i obiteljska terapeutkinja.

Naoružana empatija uobičajena je taktika među osobama s narcisoidnim poremećajem osobnosti, posebno "prekrivenim narcisima", koji pokazuju ekstremnu osjetljivost na kritiku.

"Počinitelj bira žrtvu koja je pokazala visoku razinu empatije, jer planira iskoristiti tu empatiju kao način da se izvuče s ponovljenim nanošenjem štete toj osobi", kaže licencirana bračna i obiteljska terapeutkinja Natalie Moore. "Narcis se s vremenom etablira kao žrtva bolne prošlosti kako bi izazvao suosjećanje. Zatim koristi to uokvirivanje žrtve kao način opravdavanja štetnog ponašanja. Očekuje da će meta ignorirati, razumjeti, objasniti, opravdati i pronaći izgovore zašto se možda tako ponaša."

Radi se o moćnoj strategiji manipulacije, ali nije uvijek očita u danom trenutku.

Devet znakova da se suočavate s naoružanom empatijom

Moore i Oscarson objašnjavaju uobičajene znakove empatije kao oružja na koje treba obratiti pozornost.

1. Često i rano u odnosu testiraju vaše granice

"Osoba koja koristi empatiju kao oružje mora znati koliko daleko vas može gurnuti, pa postavlja male testove kako bi vidjela koju razinu kršenja granica možete tolerirati", rekla je Moore.

"Vidjet će mogu li vas natjerati da učinite nešto čemu ste prethodno rekli 'ne' ili mogu li izvući više vremena ili pažnje iz vas nego što im morate dati“, objasnila je. "To im daje podatke o tome koliko s vama mogu manipulirati.“

2. Osjećate se krivima jer postavljate razumne granice

Mučan osjećaj krivnje zbog stvari koje ga ne opravdavaju može biti crvena zastavica za empatiju koja se pretvara u oružje.

"Osjećate se kao da radite nešto krivo čak i kada se vaše granice čine razumnima", rekla je Oscarson.

Preporučila je da budete jasni i koncizni kada postavljate granice. Izbjegavajte pretjerano objašnjavanje ili navođenje razloga i pokušajte ne shvaćati odgovore preosobno.

3. Postoji stalni pritisak da se odmah odgovori

"Primjećujete obrazac hitnosti oko zahtjeva i povećanje intenziteta hitnosti kada se suprotstavite", rekla je Oscarson. Taj pritisak da se sve odmah ostavi i odmah odgovori na nešto što nije hitno loš je znak. Zato je u tim situacijama najbolje zastati.

"Zastanite prije nego što pristanete na bilo što - pogotovo ako ste navikli da vam stalno pomiču granice", savjetovala je Oscarson.

4. Veza se čini jednostranom

Ako podrška teče samo u jednom smjeru, na to vrijedi obratiti pozornost. "U vezi nedostaje reciprociteta", rekla je Oscarson. "Vi ste uvijek taj koji pruža podršku."

S vremenom možete shvatiti da ste uvijek vi taj koji daje - emocionalno, logistički i slično. U međuvremenu, vaše potrebe, stres ili borbe rijetko dobivaju istu brigu ili pažnju.

5. Osjećate se odgovornima za njihove emocije

"Drugi znak je osjećaj odgovornosti za emocionalno stanje ili razinu stresa druge osobe", rekla je Oscarson. "Ne postavljate granice koje biste inače postavljali jer ste zabrinuti zbog reakcije druge osobe." Naglasila je važnost razlikovanja empatije od odgovornosti, piše HuffPost.

"Možete biti suosjećajni, a da niste odgovorni za rješavanje problema", rekla je Oscarson.

6. Stalno se preispitujete

Naoružana empatija može vas natjerati da sumnjate u vlastite instinkte.

Oscarson je preporučio da obratite pozornost ako se "stalno preispitujete i brinete da ste sebični".

Ta unutarnja nesigurnost često je nusprodukt suptilne manipulacije, a ne odraz vašeg karaktera.

7. Hvale vaše empatiju - i koriste je protiv vas

"Ako netko koristi empatiju kao oružje, izričito će istaknuti i pohvaliti vašu empatiju i suosjećanje", istaknula je Moore. "Možda će reći da ste jedina osoba koja ih razumije ili da ste 'na njihovoj strani'."

Budite svjesni ove vrste laskanja koja može stvoriti pritisak da se ispuni uloga u nerazumnim okolnostima. "Možda ćete uživati ​​u osjećaju kao što biste uživali s iskrenim komplimentom, ali to će biti iskorišteno u njihovu korist kako biste okrenuli glavu kada vas povrijede", rekla je Moore.

8. Vrlo rano dijele intenzivne osobe informacije

Moore je primijetila da neki ljudi koji se upuštaju u ovo nezdravo ponašanje mogu dijeliti duboko osobne informacije rano u vezi. To ne mora nužno biti slučaj istinske ranjivosti.

"Kada netko koristi empatiju kao oružje kao taktiku manipulacije, to često počinje dijeljenjem duboko osobne priče o prošloj traumi koja stvara narativ da je osoba žrtva", rekla je Moore. "Njihov okvir 'Ja sam žrtva' postavlja ih tako da ne moraju preuzeti odgovornost za bilo kakvu buduću štetu koju vam nanesu."

Stoga se mogu etablirati kao netko tko zaslužuje dodatnu blagost i razumijevanje. Budite svjesni ljudi koji vas brzo ''oduševe''.

9. Stalno se pozicioniraju kao žrtve

"Osoba koja koristi empatiju kao oružje nastavit će pojačavati svoju ulogu žrtve u vezama, životu i okolnostima“, rekla je Moore. "Sve će uokviriti kao 'Jako sam nesretan/na', 'moj šef me ne cijeni' ili 'nitko ne razumije koliko mi je ovo teško' kako bi pokušali izvući više empatije iz vas."

Iako se svi suočavaju s izazovima, kod ovakvih ljudi obrazac je uporan i jednostran. Ovo kontinuirano postavljanje uloge žrtve može biti način manipuliranja vašim ponašanjem uz izbjegavanje odgovornosti.

