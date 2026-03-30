Prije nego otvorite zajednički račun, stručnjaci savjetuju da razmislite o ovome

Mnogi se slažu da je dijeliti obrok jedno, ali dijeliti financije je već veliki korak. Ako razmišljate o otvaranju zajedničkog bankovnog računa, vjerojatno imate brojna pitanja.

Možda razmišljate o zajedničkom računu dok planirate vjenčanje ili se useljavate zajedno. Prije nego što se odlučite za veliki korak, stručnjaci iz Ally Financial preporučuju da razmotrite nekoliko pitanja kako biste procijenili ima li zajednički račun smisla za oboje i vaše financijske ciljeve, piše Newsweek.

Što je zajednički bankovni račun?

Zajednički bankovni račun je svaki račun koji dijeli više osoba. Obično ga otvarate sa supružnikom ili partnerom, ali to nije uvjet. Postoje i posebni tipovi zajedničkih računa, koji određuju kako se sredstva raspoređuju u slučaju smrti vlasnika. Takvi računi najčešće se koriste u planiranju imovine. Zajednički računi mogu olakšati upravljanje dugovima, plaćanje računa i druge zajedničke troškove.

Zajednički račun funkcionira isto kao i osobni račun – samo s dva ili više vlasnika. Ako imate zajednički tekući račun, možete:

Polagati novac

Obavljati plaćanja debitnom karticom

Raditi sve što biste mogli s vlastitim računom

Jedina razlika je u tome što svi vlasnici imaju jednak pristup sredstvima i zajednički kontroliraju novac na računu.

Zajednički račun možete otvoriti gotovo s bilo kim, ne morate biti u braku ili u partnerskom odnosu. Svaka osoba mora imati najmanje 18 godina. Poslovni partneri mogu otvoriti račun zajedno.

Ako tražite svakodnevno upravljanje novcem s partnerom ili supružnikom, možda je praktično imati i zajednički tekući i štedni račun. Najvažnije je da potpuno vjerujete osobi s kojom otvarate zajednički račun jer svi vlasnici imaju jednak pristup sredstvima.

Prednosti i nedostaci zajedničkog računa

Zajednički račun ima mnoge prednosti, ali dijeljenje novca može donijeti i izazove. Razmislite o sljedećem.

Prednosti:

Lakše praćenje i upravljanje novcem na jednom mjestu

Potencijal za veću zaštitu depozita do zakonski dopuštenog maksimuma

Brže štedite zajedno i zarađujete više kamata

Nedostaci:

Manjak privatnosti – drugi vlasnici vide vaše transakcije

Svi vlasnici odgovorni su za dugove i pravne obaveze

Mogući sukobi oko upravljanja novcem

Sredstva pripadaju svim vlasnicima. Svaki vlasnik štednog računa može pregledavati stanje, polagati novac ili podizati sredstva. Na tekućem računu svi vlasnici mogu koristiti novac za kupnju i plaćanja.

Većina banaka omogućuje otvaranje zajedničkog računa online uz nekoliko klikova i unos osobnih podataka svakog vlasnika.

Je li zajednički račun pravi izbor za vas?

Što radite sa svojim novcem važna je osobna odluka. Danas se od parova ne očekuje da spajaju financije – važno je pronaći model koji odgovara upravo vama.

Ako vam odgovara praktičnost zajedničkog novca za zajedničke troškove, otvorite račun. Ako više volite financijsku neovisnost, to je također u redu.

Otvorena i iskrena komunikacija pomoći će vam da ostanete na istoj strani, bez obzira na to imate li novac na istom računu ili ne.

POGLEDAJTE VIDEO: Dalmatinci usporili s vjenčanim zavjetima: U porastu samo broj istospolnih brakova