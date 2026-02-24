Izračunali su troškove vjančanja, pa odlučili napraviti nesvakidašnje: 'Iznenađujuće autentično'

Kada su Delia Lazaroiu i njezin partner Tom započeli planirati vjenčanje, suočili su se s visokim troškovima organizacije. Cijena tradicionalnog vjenčanja u Velikoj Britaniji može doseći i do 30.000 funti, odnosno gotovo 35.000 eura.

Međutim, umjesto odustajanja, par iz Manchestera pronašao je jedinstvenu i cjenovno pristupačnu alternativu u glavnom gradu Škotske, piše Daily Record.

Automatizirana ceremonija vjenčanja

Tijekom planiranja putovanja u Edinburgh, 27-godišnja analitičarka podataka Delia otkrila je neobičnu turističku atrakciju: ružičasti automat za vjenčanja. Smješten u muzeju Camera Obscura & World of Illusions na povijesnoj ulici Royal Mile, uređaj nazvan AutoWed nudi cjelovitu ceremoniju za iznos od pet funti (oko 5 eura).

"Kada sam otkrila mogućnost vjenčanja putem automata, ideja mi se odmah svidjela te je postala prioritet našeg putovanja u Edinburgh", izjavila je Delia.

Prema njezinim riječima, postupak je iznimno jednostavan. Par je upotrijebio karticu za plaćanje, odabrao vrstu zajednice (u ponudi su heteroseksualni i istospolni brak te opcija "najbolji prijatelji"), unio svoja imena i slijedio daljnje upute. Automatizirani glas proveo ih je kroz kratku ceremoniju, a nakon što su oboje pritisnuli tipku "Uzimam", uređaj je izdao dva plastična prstena i personalizirani vjenčani list ispisan na termalnom papiru.

Simbolična ceremonija jedinstveno iskustvo

Iako ceremonija nema pravnu valjanost, za Deliju i Toma, koji su u vezi pet godina, predstavljala je značajnu proslavu njihove veze. Cjelokupno iskustvo opisuju kao zabavno i nezaboravno.

"Sam automat je smješten na manje uočljivom mjestu, no rekviziti poput vela, buketa i cilindra za mladoženju privlače pažnju posjetitelja. Neprestano smo se smijali jer nismo znali što očekivati. Iako smo prethodno pogledali videozapise, nismo očekivali da će uređaj imati glasovne upute. Osjećaj je bio iznenađujuće autentičan, osobito tijekom razmjene prstenja", pojasnila je Delia.

Iskustvu su doprinijeli i manji, komični detalji: plastični prstenovi isprva nisu pristajali unatoč tome što su podesivi, Delijin veo je padao, a Tomov cilindar bio je prevelik. Par navodi kako ih znatiželjni pogledi drugih posjetitelja nisu omeli u njihovom svečanom trenutku.

AutoWed, jedan od samo dva takva automata na svijetu (drugi se nalazi u SAD-u), stekao je status popularne atrakcije. Godišnje ga koristi više od deset tisuća parova za simbolično sklapanje braka ili obnovu zavjeta, a među korisnicima su bile i javne osobe, poput olimpijskog skakača u vodu Toma Daleyja.

Za Deliju i Toma ovo je iskustvo bilo uvod u planiranje budućnosti. Iako namjeravaju sklopiti i zakonski brak, što je dio njihovog dugoročnog plana nakon rješavanja stambenog pitanja, iskustvo s automatom potaknulo ih je na razmatranje alternativnih opcija. "Postali smo svjesniji koliko su tradicionalna vjenčanja skupa, zbog čega nam se opcija intimnije ceremonije čini sve privlačnijom", izjavila je Delia.

Njihova priča, dokumentirana videozapisom koji je na Instagramu dosegao više stotina tisuća pregleda, privukla je globalnu pažnju.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Raste broj brakova, ali i razvoda! Župnik: 'To nadilazi moje sposobnosti'