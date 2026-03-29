Babica otkriva pet iritantnih stvari koje očevi rade u rađaonici: 'Nikoga ne zavaravate'

Primalja Kim, koja objavljuje na TikToku pod korisničkim imenom @nursekimwellness, podijelila je stvari koje muškarci rade tijekom poroda, a koje ju posebno iritiraju, istaknuvši kako joj ideja za listu nije nedostajalo.

Njezin video brzo je postao viralan, pridruživši se rastućem trendu u kojem medicinsko osoblje koristi društvene mreže kako bi podijelilo svoja iskustva. Svoju listu najgorih pritužbi predstavila je obrnutim redoslijedom.

Gameri, sveznalice i oni pod utjecajem opijata

"Na petom mjestu je tata gamer", započela je Kim. "To je onaj tip koji, čim dođemo u bolnicu, dok se majka smješta, daje uzorke urina, dok je pregledavaju, stavljaju joj infuziju i vade krv, pita: 'Kako mogu spojiti svoj Xbox na televizor? Možete li mi pomoći?'"

Kim, koja je i sama majka sedmero djece, s nevjericom je upitala: "Zar ćeš stvarno igrati videoigre dok ona rađa? Bilo bi bolje da joj pomogneš i budeš od koristi".

Sljedeći na listi bio je muškarac kojeg je nazvala "gospodin sveznalica". To je, kako objašnjava, tip koji odgovara na pitanja upućena pacijentici, piše Daily Mail.

"Oprostite, ali mislim da niste vi taj iz čijeg će tijela izaći dijete, pa bismo možda mogli dopustiti njoj da odgovori. Pitam je kako se osjeća, želi li nešto protiv bolova, je li spremna za epiduralnu, a on odgovara. To je njezino tijelo. Potpuno je sposobna odgovoriti za sebe. Osim toga, ona je ta koja prolazi kroz sve to", podijelila je.

Kim se zatim osvrnula na jednu od šokantnijih navika novopečenih očeva, a to je konzumiranje opijata. "To su očevi koji kažu da će malo prošetati, otići do automobila po hranu, a vrate se očito pod utjecajem droga. Nikoga ne zavaravate. Vidimo to s kilometra udaljenosti. Zapravo, osjetimo miris s kilometra udaljenosti jer sada cijeli odjel miriše na kanabis i jeftinu kolonjsku vodu", oštro je komentirala.

Strah i nemoć kao uzrok čudnog ponašanja

Iako ovakva ponašanja djeluju bizarno, stručnjaci napominju da nisu uvijek rezultat zle namjere. Prisutnost očeva u rađaonici relativno je nov fenomen. Oni su sve do 70-ih godina prošlog stoljeća bili uglavnom u čekaonicama. Danas je u razvijenim zemljama na porodu prisutno više od 90 posto očeva.

Istraživanja pokazuju da se mnogi od njih teško nose sa situacijom. Jedna studija otkrila je da, iako je 94 posto očeva bilo sretno što su prisutni, čak 36 posto osjećalo je strah, 23 posto nemoć, a 15 posto bilo je potpuno preplavljeno osjećajima.

Klinički psiholozi objašnjavaju da takozvano šokantno ponašanje često proizlazi iz stanja panike, u kojem muškarci gube sposobnost sagledavanja situacije iz perspektive majke zbog vlastitog stresa.

Neprestani pozivi i neukusni komentari

Pri vrhu popisa ponašanja koja bi muškarci trebali izbjegavati nalazi se neprestano korištenje mobitela. "To je kao da ste cijelo vrijeme na glasnom poslovnom sastanku", dodala je Kim. "Ako ćete biti glasni i razgovarati na telefon dok ona pokušava biti opuštena i prolazi kroz trudove, možda biste mogli otići na hodnik ili van."

Kim je na kraju otkrila koji je njezin najveći i najčešći problem u rađaonici. "To su muškarci koji pretjerano seksualiziraju sve u procesu poroda. Odvratno je i ostavlja dojam jezivog tipa. Stavljam rukavice kako bih provjerila dilataciju, a vi govorite o seksu u troje. Ili beba doji, a vi komentirate kako je sada vaš red", nastavila je.

Kao dodatne primjere lošeg ponašanja navela je muškarce koji neprestano jedu dok njihova partnerica rađa te one koji ne zamole posjetitelje da odu kako bi se nova majka mogla odmoriti. "I naravno, moram spomenuti oca koji je cijelo vrijeme flertao s medicinskom sestrom. To je tako neprimjereno", zaključila je u svom videu.

