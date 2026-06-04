Ove stvari nipošto nemojte raditi ljeti: Prema vjerovanjima, privlače zle duhove i bolesti

Ljeto je oduvijek bilo simbol života, topline i obilja, razdoblje dugih dana i kratkih noći ispunjenih slavljem. Ipak, ispod te sunčane površine, u duboko ukorijenjenim narodnim vjerovanjima, krije se i druga, mračnija strana.

Za naše pretke, ljeto je bilo i vrijeme pojačane aktivnosti duhovnih sila, kada su granice između svjetova najtanje. Stoga su se strogo pridržavali nepisanih pravila i zabrana kako bi osigurali zaštitu svojih domova, usjeva i obitelji od nesreće.

Klonite se vode za vrijeme oluje

Jedno od najraširenijih i najozbiljnijih upozorenja odnosilo se na ponašanje tijekom ljetnih grmljavinskih oluja. Dok danas znamo za opasnost od udara groma na otvorenom, nekada se strah protezao i unutar četiri zida.

Prema starim predajama, za vrijeme grmljavine trebalo se kloniti svake vode. Kupanje, tuširanje, pa čak i pranje posuđa smatralo se smrtno opasnim. Postojalo je čvrsto uvjerenje da munja može putovati kroz metalne cijevi, a generacijama su se prepričavale priče o vatrenim kuglama koje su znale izletjeti iz slavina.

U nekim krajevima, strah je bio toliko velik da se izbjegavalo i povlačenje vode u zahodu, jer se vjerovalo da bi munja mogla udariti i "ustati kroz zahodsku školjku". Voda, inače izvor života i pročišćenja, za vrijeme oluje postajala je, u očima naroda, opasan vodič za uništenje.

Foto: ChatGPT

Ne lutajte sami noću

Tople ljetne noći, idealne za druženja i proslave, u narodnom su vjerovanju bile i vrijeme kada su zle sile najaktivnije. Smatralo se da su granice između našeg i duhovnog svijeta tada najpropusnije, što je omogućavalo duhovima, vilama i drugim mitskim bićima da slobodno lutaju.

Posebno opasnim smatralo se samostalno kretanje po mraku, pogotovo povratak s kakvog slavlja ili sijela. Vjerovalo se da je usamljeni putnik laka meta za napade natprirodnih sila ili za susret s bićima koja mu ne žele dobro.

Ovo vjerovanje odražava drevni strah od nepoznatog koje se krije u tami, ali i praktičnu mudrost koja je ljude poticala da se drže zajedno i izbjegavaju nepotrebne rizike u vrijeme kada nije bilo javne rasvjete.

Poštujte moć ivanjske vatre

Vrhunac ljeta obilježava se oko ljetnog solsticija, a najpoznatiji običaj vezan uz taj period je paljenje ivanjskih krijesova u noći s 23. na 24. lipnja. Ovi krijesovi nisu bili samo puka zabava; oni su predstavljali moćan ritual pročišćenja i zaštite.

Vjerovalo se da vatra i dim tjeraju zle duhove, vještice, bolesti i sve druge nedaće koje bi mogle ugroziti ljude, stoku i usjeve. Preskakanje vatre bio je ključan dio obreda kojim se osiguravalo zdravlje, plodnost i sreća u nadolazećoj godini.

Stoga je najveći "grijeh" bio nepoštivanje ovog običaja. Ignoriranje vatre ili sudjelovanje u ritualu bez dužnog poštovanja smatralo se opasnim činom koji bi mogao donijeti nesreću ne samo pojedincu, već i cijeloj zajednici.

Vatra je bila zemaljski prikaz Sunca, a njeno gaženje ili omalovažavanje značilo je prizivanje gnjeva moćnih sila prirode.

Foto: ChatGPT

Ne unosite nemir u najduži dan

Ljetni solsticij, dan kada Sunce doseže svoj vrhunac i kada je dan najduži, smatran je svetim trenutkom. To je bio dan pobjede svjetla nad tamom i početak postupnog slabljenja Sunca.

Prema vjerovanjima, energija tog dana bila je iznimno snažna, stoga je bilo ključno ponašati se u skladu s njom. Bilo kakav negativan čin mogao je "okaljati" godinu koja slijedi.

Prema starim običajima, na dan ljetnog solsticija nikako se nije smjelo svađati, zamjerati ili nositi ljutnju u srcu, jer se vjerovalo da će se takva negativnost zadržati cijele godine.

Također, bilo je zabranjeno nositi prljavu, neurednu ili oštećenu odjeću, jer bi to moglo uplašiti dobre duhove i privući nesreću. Brojne tradicije i običaji vezani uz ovaj dan naglašavaju važnost otpuštanja prošlosti i postavljanja novih, pozitivnih ciljeva.

Pustite zemlju da se odmara

Iako je ljeto vrijeme najintenzivnijih poljoprivrednih radova, postojali su dani kada je svaki rad u polju bio strogo zabranjen. Ta se zabrana nije odnosila samo na kršćanske blagdane, već je bila ukorijenjena u dubljem, poganskom poštovanju prema Majci Zemlji. Vjerovalo se da i zemlja, kao i čovjek, treba odmor.

Obrađivanje tla, kopanje ili sječa na određene dane smatralo se svetogrđem, "ranjavanjem" zemlje koje bi moglo izazvati njezinu osvetu u obliku suše, poplava ili slabe ljetine.

Primjerice, tijekom Svetog trodnevlja prije Uskrsa, vjerovalo se da je svaka "rana" nanesena zemlji grešna, jer se Krist polaže u grob. Slična vjerovanja o svetim danima odmora postojala su i tijekom ljeta.

Time se osiguravao sklad između čovjeka i prirode te se iskazivalo poštovanje prema silama o kojima je ovisio opstanak.