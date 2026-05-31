Četiri znaka čeka pravi ljubavni uragan: Planeti im prognoziraju burne prekide ovog ljeta

Dok se pripremamo za ljeto 2026. godine, astrološki tranziti najavljuju razdoblje intenzivnih promjena i preispitivanja, posebno na polju ljubavi.

Planetarna poravnanja, uključujući ulazak moćnog Saturna u Ovna i ljetnu retrogradnost Merkura u emotivnom Raku, stavit će na kušnju odnose mnogih, no četiri horoskopska znaka osjetit će ove utjecaje najoštrije.

Za ovna, raka, djevicu i jarca, nadolazeći mjeseci donose suočavanje s istinama koje su dugo izbjegavali, što bi moglo rezultirati bolnim, ali nužnim prekidima.

Ovo ljeto nije vrijeme za odgađanje, već za donošenje odluka koje će definirati njihovu budućnost, sa ili bez trenutnog partnera.

Ovan: Vatrena potraga za neovisnošću

Za dinamične ovnove, ljeto 2026. donosi ozbiljan test strpljenja. Ulazak Saturna u njihov znak, koji je započeo krajem svibnja, pokreće val karmičkih lekcija i prisilne iskrenosti.

Saturn ne uzrokuje prekide, ali tjera na suočavanje s istinom, a veze koje su mjesecima ili čak godinama bile na klimavim nogama sada dolaze pod lupu. Ovnova urođena potreba za neovisnošću i osobnom slobodom bit će naglašena, zbog čega će se u vezama koje ih sputavaju osjećati klaustrofobično.

Svaki odnos koji ne podržava njihov osobni rast postat će im nepodnošljiv teret. Mars u Blizancima dodatno će potaknuti želju za rješavanjem nedovršenih razgovora, no astrolozi upozoravaju da je energiju bolje usmjeriti prema unutra.

Ovo je razdoblje snažnog samofokusa, tijekom kojeg će se ovnovi zapitati je li njihov trenutni partner zaista prava osoba za njih. Ako zaključe da nije, prekid će biti brz i odlučan.

Rak: Plima emocija i teških odluka

Rakove očekuje emocionalno iscrpljujuće ljeto, ispunjeno sumnjama, razočaranjima i dubokim unutarnjim preispitivanjima. Ključan utjecaj imat će retrogradni Merkur, koji će se od kraja lipnja do kraja srpnja kretati upravo kroz njihov znak.

Budući da je rak znak koji simbolizira ogledalo, a Merkur vlada komunikacijom, ovaj tranzit donosi val nostalgije, ali i nesporazuma. Stare rane i neriješeni problemi izbijat će na površinu, a osjetljive teme u obitelji i ljubavi postat će neizbježne.

Mnogi rakovi osjećat će ogroman pritisak zbog tuđih očekivanja, što će dodatno pojačati osjećaj distance u vezi. Napetost bi mogla dosegnuti vrhunac u kolovozu, osobito ako nastave potiskivati svoje stvarne osjećaje.

Ljetni horoskop za 2026. godinu najavljuje velike promjene u vezama i potiče rakove da konačno odluče što žele. Za neke će to značiti korak naprijed, no za one u nestabilnim vezama, to će biti trenutak za konačni oproštaj.

Djevica: Kad precizni planovi padnu u vodu

Perfekcionističke djevice, koje teže redu i kontroli, tijekom ljeta 2026. mogle bi se osjećati kao da im tlo izmiče pod nogama. Niz manjih zastoja, iznenadnih promjena planova i situacija koje su potpuno izvan njihove kontrole donijet će im golem stres i iscrpljenost.

Pritisak će se pojačati u srpnju, posebno na poslovnom planu, a osjećaj da ništa ne polazi za rukom prelit će se i na privatni život. Za Djevicu je stabilnost ključna, a kaos koji donosi ljeto bit će im teško podnošljiv.

Ovo je razdoblje u kojem će na površinu isplivati skrivene tajne i nerazjašnjene situacije, prisiljavajući djevice da se zapitaju odgovara li partnerova razina predanosti njihovoj.

Astrolozi ističu da je ovo ljeto za djevice vrijeme za prekid ili prekretnicu. U svakom slučaju, morat će s duše skinuti teret koji ih dugo pritišće, a to često znači prekinuti odnos koji više ne funkcionira.

Jarac: Izgaranje na poslu, hladnoća u vezi

Dok će drugi uživati u ljetnom odmoru, jarčevi će imati osjećaj da za njih predah ne postoji. Ljeto im donosi gomilu dodatnih odgovornosti, kratkih rokova i osjećaj da sve moraju držati pod kontrolom. Njihov impresivan radni kalendar donijet će im financijsku sigurnost, ali prijeti im opasnost od potpunog izgaranja.

Ozbiljan umor koji će se nakupiti do srpnja, zajedno s obiteljskim i financijskim obvezama u kolovozu, ostavit će malo prostora za partnera i ljubav.

Ta opterećenost i nedostatak energije mogli bi stvoriti nepremostivu distancu u vezi. Ako dođe do točke pucanja, jarac neće odugovlačiti. Kao pragmatičan i logičan znak, neće dopustiti da se agonija nastavi.

Organizirat će sastanak uz riječi "moramo razgovarati" i iznijeti jasan plan razdvajanja, ne želeći gubiti ni svoje ni partnerovo vrijeme. Za njih je čist rez, ma koliko bolan bio, jedino rješenje kada veza postane samo još jedna obveza na predugačkom popisu.