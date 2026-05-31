Orbánovim ljudima curi vrijeme, stručnjaci upozoravaju: 'Magyar nema puno prostora'

Svjetski nogometni spektakl u Budimpešti privukao ih je obojicu na isto mjesto, stadion koji je godinama bio simbol moći Viktora Orbána.

No, dok je nekada to bio njegov politički teren, danas ondje dolazi kao čovjek koji je izgubio vlast, ali još uvijek brani svoje naslijeđe.

"Jedina slabost ovog stadiona je što je malen. Da je veći za 15 tisuća mjesta, mogli bismo u njemu održavati mnogo više velikih događaja", komentirao je Orban.

I Peter Magyar samo malo dalje sjedio je neopterećen, dao je podršku i Arsenalu i PSG-u.

Moćna dvotrećinska većina

Osam visokih dužnosnika koje je podržao ili postavio Orban, podsjeća na ultimatum - podnošenje ostavke. Na popisu je i prije dvije godine izabrani predsjednik Tamása Sulyoka.

"Rok za podnošenje ostavki istječe večeras u ponoć. U ponedjeljak ujutro u 8 sati posjetit ću predsjednika Republike Tamása Sulyoka u pratnji ministra pravosuđa", rekao je Magyar.

Sulyok, pred kojim je Magyar i položio prisegu već je rekao da ostavku neće podnijeti i drugi dužnosnici pružaju otpor.

U slučaju da se ogluše, Magyar ima dvotrećinsku većinu pa može mijenjati i zakone i ustav.

Dio analitičara smatra da bi proceduralnim manevrima Mađarsku mogli gurnuti u ustavnu krizu. Drugi tvrde, prostora za to gotovo da i nema.

"Predsjednik Sulyok nema puno prostora za djelovanje. Pokušava se, uvjeren sam, u koordinaciji s Orbánovim krugom, obratiti Venecijanskoj komisiji i tražiti međunarodnu zaštitu. No, njegov kredibilitet je upitan", komentirao je mađarski novinar Jozef Makai.

Luksuzno preuređen Orbanov ured

U međuvremenu javnost je burno reagirala na luksuzno preuređeni Orbánov ured, koji do tada nisu imali prilike vidjeti.

Mediji propituju i kretanja mađarskih tajkuna koji su se obogatili u proteklih 16 godina.

"Dio bivših moćnika povukao se u inozemstvo, navodno na Bliski istok, gdje nema izručenja Mađarskoj. U neizvjesnosti čekaju daljnje poteze nove vlasti i moguće porezne reforme", komentirao Makai.

Nakon što u ponoć predsjedniku republike i drugim dužnosnicima bliskima Viktoru Orbanu istekne rok za podnošenje ostavke, bit će jasnije ima li Orbánov sustav još uvijek ima dovoljno snage da zakomplicirali tranziciju koju je obećao Magyar.