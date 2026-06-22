Velika zvijezda proživljava dramu na Mundijalu: 'Plače on, plačem ja, ne znam što da mu kažem'

Raphinha, jedan od najvećih brazilskih aduta na Svjetskom nogometnom prvenstvu, ozlijedio se u dvoboju drugog kola skupine C u kojem je njegova momčad pobijedila Haiti s 3-0 u Philadelphiji.

Zbog bolova je Raphinha morao izaći u 40. minuti, a povreda nije izgledala nimalo bezazleno.

Natalia Rodrigues, Raphinhina supruga, govorila je o drami koju proživljava njen suprug u emisiji

"Zapravo, to je bio jedan od prvih puta u mom životu da jednostavno nisam znala što bih mu rekla. On je plakao s jedne strane ekrana, a ja sam neutješno plakala s druge. Razgovarali smo telefonom, razgovarali...", rekla je i dodala:

"Sljedeći dan je obavio neke preglede i došao kući da bude sa mnom. Razgovarali smo o svemu. Sada mu je bolje, stabilan je i potpuno usredotočen na svoj cilj. To je najvažnije - ostati mentalno jak i vjerovati da dolaze bolji dani.“

Brazilski savez objavio je da je Raphinha ozlijedio zadnju ložu i da povreda zahtjeva intenzivan tretman, no da igrač ostaje uz reprezentaciju.