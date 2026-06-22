FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TEŠKI TRENUCI /

Velika zvijezda proživljava dramu na Mundijalu: 'Plače on, plačem ja, ne znam što da mu kažem'

Velika zvijezda proživljava dramu na Mundijalu: 'Plače on, plačem ja, ne znam što da mu kažem'
×
Foto: IPA, Independent Photo Agency/Alamy/Profimedia

Raphinha zadobio ozljedu koja zahtjeva intenzivan tretman

22.6.2026.
11:22
M.G.
IPA, Independent Photo Agency/Alamy/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Raphinha, jedan od najvećih brazilskih aduta na Svjetskom nogometnom prvenstvu, ozlijedio se u dvoboju drugog kola skupine C u kojem je njegova momčad pobijedila Haiti s 3-0 u Philadelphiji.

Zbog bolova je Raphinha morao izaći u 40. minuti, a povreda nije izgledala nimalo bezazleno.

Natalia Rodrigues, Raphinhina supruga, govorila je o drami koju proživljava njen suprug u emisiji 

"Zapravo, to je bio jedan od prvih puta u mom životu da jednostavno nisam znala što bih mu rekla. On je plakao s jedne strane ekrana, a ja sam neutješno plakala s druge. Razgovarali smo telefonom, razgovarali...", rekla je i dodala:

"Sljedeći dan je obavio neke preglede i došao kući da bude sa mnom. Razgovarali smo o svemu. Sada mu je bolje, stabilan je i potpuno usredotočen na svoj cilj. To je najvažnije - ostati mentalno jak i vjerovati da dolaze bolji dani.“

Brazilski savez objavio je da je Raphinha ozlijedio zadnju ložu i da povreda zahtjeva intenzivan tretman, no da igrač ostaje uz reprezentaciju.

RaphinhaOzljedaBrazilSvjetsko Prvenstvo 2026.
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike