FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
LUDILO MUNDIJALA /

Brazil u zadnje kolo bez ponajboljeg igrača, no ima i dobre vijesti: Vraća se Neymar

Brazil u zadnje kolo bez ponajboljeg igrača, no ima i dobre vijesti: Vraća se Neymar
×
Foto: Riquelve Nata/Sports Press/Zuma Press/Profimedia

Ove je sezone Raphinha za momčad Barcelone, s pozicije desnog krila, postigao 21 pogodak u 33 utakmice

20.6.2026.
10:55
Sportski.net
Riquelve Nata/Sports Press/Zuma Press/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Brazilska nogometna reprezentacija je pobjedom nad Haitijem gotovo sigurno potvrdila svoj plasman u knockout fazu Svjetskog prvenstva. No, ta ih je pobjeda "skupo koštala".

U utakmici s Haitijem ozlijedila se ponajveća zvijezda momčadi, igrač Barcelone Raphinha.

"Raphinha je osjetio bol u desnoj loži tijekom prvog poluvremena utakmice protiv Haitija. Igrač je započeo s terapijom i obavit će se dodatni pregledi. Objavit ćemo nove informacije čim budu dostupne", stoji u objavi Brazilskog nogometnog saveza.

Bit će to veliki udarac za Brazil budući da je Raphinha u ovom trenutku jedan od njihovih najboljih igrača. Ove je sezone za momčad Barcelone, s pozicije desnog krila, postigao 21 pogodak u 33 utakmice, dok je za Brazil u 41 utakmici postigao 11 pogodaka.

No, ipak ima i dobrih vijesti za Selecao, jer je izbornik Carlo Ancelotti potvrdio kako će Neymar biti spreman za posljednje kolo i dvoboj sa Škotskom.

      Standings provided by Sofascore

Brazilska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.RaphinhaNeymar
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike