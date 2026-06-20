Brazil u zadnje kolo bez ponajboljeg igrača, no ima i dobre vijesti: Vraća se Neymar

Brazilska nogometna reprezentacija je pobjedom nad Haitijem gotovo sigurno potvrdila svoj plasman u knockout fazu Svjetskog prvenstva. No, ta ih je pobjeda "skupo koštala".

U utakmici s Haitijem ozlijedila se ponajveća zvijezda momčadi, igrač Barcelone Raphinha.

"Raphinha je osjetio bol u desnoj loži tijekom prvog poluvremena utakmice protiv Haitija. Igrač je započeo s terapijom i obavit će se dodatni pregledi. Objavit ćemo nove informacije čim budu dostupne", stoji u objavi Brazilskog nogometnog saveza.

Bit će to veliki udarac za Brazil budući da je Raphinha u ovom trenutku jedan od njihovih najboljih igrača. Ove je sezone za momčad Barcelone, s pozicije desnog krila, postigao 21 pogodak u 33 utakmice, dok je za Brazil u 41 utakmici postigao 11 pogodaka.

No, ipak ima i dobrih vijesti za Selecao, jer je izbornik Carlo Ancelotti potvrdio kako će Neymar biti spreman za posljednje kolo i dvoboj sa Škotskom.

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