Deseti dan gori: Dva derbija i debi novog izbornika u prvom planu

Već smo došli do desetog dana Svjetskog prvenstva, već smo na dvoznamenkastom broju. Deveti dan donio je kraj drugog kola u skupinama C i D, a deseti dan nosi nam susrete drugog kola u skupinama E i F.

F: Nizozemska - Švedska, 22 sata

U 22 sata program otvara prava poslastica. Dvije europske momčadi u skupini F otvorit će dan, Nizozemska i Švedska. Šveđani ovaj susret dočekuju na vrhu skupine jer su u prvom kolu s čak 5-1 ispratili Tunis i presudili Sabriju Lamouchiju. Nizozemci su s druge strane odigrali jednu od uzbudljivijih utakmica prvoga kola. Dva puta su vodili protiv Japana, ali Samuraji su dva puta izjednačavali i utakmica je završila 2-2. Samim time je Nizozemskoj ova utakmica važnija za pokupiti bodove, a Šveđani imaju priliku osigurati drugi krug i napraviti korak k osvajanju skupine.

E: Njemačka - Obala Bjelokosti, ponoć

Druga utakmica dana također je pravi derbi. Dvije pobjedničke momčadi ove skupine iz prvoga kola, Njemačka i Obala Bjelokosti igrat će međusobno za potvrdu prolaska u drugi krug već nakon drugog kola. Nijemci sa sedam patuljaka u mreži ispratili simpatični Curacao, a Slonovi su upisali impresivnu pobjedu nad Ekvadorom i time već stali jednom nogom u drugi krug jer u trećem kolu igraju protiv Curacaa. Mogi li Nijemcima zapapriti? Saznat ćemo u 22 sata.

E: Ekvador - Curacao, 2 sata

Malo ćemo čekati do treće utakmice dana ili prve u nedjelji po hrvatskom vremenu. U 2 sata će početi utakmica Ekvadora i Curacaa. Ekvadorci će biti pod imperativom pobjedom nakon što su u prom kolu izgubili od Obale Bjelokosti dok će karipska reprezentacija istrčati potpuno rasterećeno i pokušati doći do senzacije.

F: Tunis - Japan, 6 sati

Program u šest ujutro zatvaraju Tunis i Japan. Ta će utakmica biti i debi za Hervea Renarda na klupi Tunisa. Vrlo raritetna situacija. Iskusni Renard stigao je u kamp Tunisa nakon što je nakon prvog kola smijenjen Sabri Lamouchi. Što je stigao u nekoliko dana napraviti Renard, vidjet ćemo, ali riječ je o strašnom motivatoru i strategu i očekujemo puno čvršći Tunis nego protiv Švedske. Ipak, neće im biti lako jer stižu rastrčani Japanci. Samuraji su pokazali protiv Nizozemske da ih se s pravom naziva jednim od dark horsea turnira i Tunis im je prilika da upišu prvu pobjedu i naprave korak ka drugom krugu.

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