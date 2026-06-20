Nesvakidašnja situacija na SP-u: Sudac pao na tlo, Australac mu pritrčao u pomoć

Američka nogometna reprezentacija pobijedila je Australiju s 2-0 (1-0) u dvoboju 2. kola skupine D Svjetskog prvenstva, koji je odigran u petak u Seattleu, čime je i drugi od tri domaćina ovog turnira osigurao plasman u nokaut fazu natjecanja.

Amerikanci su do vodstva došli u 11. minuti, kad je Cameron Burgess u svoju mrežu skrenuo loptu nakon ubačaja Folarina Baloguna. U 43. minuti je Alexander Freeman udvostručio prednost, kad je prvi stigao do lopte koja se od bloka odbila visoko u zrak nakon udarca Sergina Desta i glavom ju iz neposredne blizine proslijedio u mrežu pokraj australskog vratara Beacha.

Reprezentacija SAD-a ima maksimalnih šest bodova iz dva nastupa i vodeća je u skupini.

Zanimljiva situacija se dogodila u sudačkoj nadoknadi, uistinu nesvakidašnja. Naime, u jednom trenutku je na tlo pao sudac utakmice Felix Zwayer koji je imao problema s grčevima, istezao ga je prvo australski igrač, a onda i kolega pomoćnik. Utrčala je i četvrta sutkinja koje je donijela Zwayeru neki elektrolitski pripravak ili nešto slično.

Zanimljiva situacija koja se ne viđa često, ali njemački sudac je stisnuo zube i odradio utakmicu do kraja, još pet minuta koliko je ostalo.