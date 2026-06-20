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46 MU JE GODINA /

Legendarni Ronaldinho šokirao svijet: Vraća se iz mirovine, a to je tek početak

Legendarni Ronaldinho šokirao svijet: Vraća se iz mirovine, a to je tek početak
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ronaldinho se umirovio u Fluminenseu 2015. godine

20.6.2026.
1:06
Sportski.net
Sanjin Strukic/PIXSELL
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Legenda brazilskog nogometa, Ronaldinho, vraća se iz mirovine nakon 11 godina i s 46 godina potpisuje za klub u trećoj talijanskoj ligi, Ravennu.

Puno je šira slika iza svega ovoga. Naime, talijanski TuttoMercatoWeb javlja kako će Ronaldinho uložiti u spomenuti talijanski klub koji se natječe u Seriji C i postat će dioničar. Očekuje se da će to biti službeno objavljeno u Miamiju 23. lipnja, a plasman u Serie B vjerojatno će biti cilj kluba iz Emilia-Romagne.

Ipak, na terenu Ronaldinho neće moći pomoći već će samo nastupiti u revijalnim utakmicama, "Ronaldinho će s nama odraditi marketinški događaj, ali neće igrati za Ravennu u Serie C sljedeće sezone. Volio bih da još uvijek može igrati. Dinho je bio fenomen i bio je divan igrač. Imam prekrasan odnos s njim još iz milanskih dana, ali neće igrati s nama u Serie C“, rekao je potpredsjednik Ravenne, Ariedo Braida.

Ronaldinho se umirovio u Fluminenseu 2015. godine nakon što je otišao iz Milana, a u karijeri je igrao za Barcelonu, PSG i Gremio. S Brazilom je osvojio Svjetsko prvenstvo 2002., a odigrao je ukupno 97 utakmica i zabio 33 gola.

RonaldinhoRavennaSerie C
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