Možda im se ne sviđaju naši dresovi niti himna, ali evo u čemu smo 41. prema Amerikancima

Američki mediji, uz širu sportsku javnost, nastavili su tijekom Svjetskog prvenstva objavljivati različite “rang-liste” koje se odnose na navijački i zabavni dio turnira. Nakon što su ranije analizirali dresove i himne reprezentacija, ovoga puta fokus je bio na pjesmama koje se puštaju nakon postignutih pogodaka. Hrvatska se na ovoj ljestvici našla na 41. mjestu s pjesmom “Moja domovina”

Rangiranje je, očekivano, izazvalo dosta pažnje jer su Amerikanci pokušali izdvojiti one najprepoznatljivije i najzabavnije gol-pjesme koje prate reprezentacije na turniru.

Na samom vrhu ljestvice našla se Austrija s pjesmom “Maria (I Like It Loud)” od Scooter, koju su opisali kao iznimno efektan i energičan izbor koji se savršeno uklapa u nogometnu atmosferu.

Drugo mjesto zauzela je Škotska s kultnom pjesmom “I’m Gonna Be (500 Miles)” grupe The Proclaimers, dok je treće mjesto pripalo Meksiku i njihovom prepoznatljivom mariachi zvuku, koji predstavlja važan dio njihove kulturne i nogometne identifikacije.

Zanimljivo je da se Bosna i Hercegovina našla visoko na listi, na petom mjestu, zahvaljujući pjesmi Dubioze Kolektiv “Take Me to America”. Amerikanci su je opisali kao iznimno zaraznu i istaknuli kako je nakon plasmana BiH na Svjetsko prvenstvo postala pravi hit među navijačima, iako je na turniru puštena svega nekoliko puta.

Hrvatska se na ovoj ljestvici našla na 41. mjestu s pjesmom “Moja domovina”, dok je na samom dnu rangiranja završila Njemačka s pjesmom “Major Tom” Petera Schillinga.