FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
zabraniti rangiranja /

Možda im se ne sviđaju naši dresovi niti himna, ali evo u čemu smo 41. prema Amerikancima

Možda im se ne sviđaju naši dresovi niti himna, ali evo u čemu smo 41. prema Amerikancima
×
Foto: Michael Dorn/Zuma Press/Profimedia

Zanimljivo je da se Bosna i Hercegovina našla visoko na listi, na petom mjestu, zahvaljujući pjesmi Dubioze Kolektiv “Take Me to America”.

19.6.2026.
23:18
Sportski.net
Michael Dorn/Zuma Press/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Američki mediji, uz širu sportsku javnost, nastavili su tijekom Svjetskog prvenstva objavljivati različite “rang-liste” koje se odnose na navijački i zabavni dio turnira. Nakon što su ranije analizirali dresove i himne reprezentacija, ovoga puta fokus je bio na pjesmama koje se puštaju nakon postignutih pogodaka. Hrvatska se na ovoj ljestvici našla na 41. mjestu s pjesmom “Moja domovina”

Rangiranje je, očekivano, izazvalo dosta pažnje jer su Amerikanci pokušali izdvojiti one najprepoznatljivije i najzabavnije gol-pjesme koje prate reprezentacije na turniru.

Na samom vrhu ljestvice našla se Austrija s pjesmom “Maria (I Like It Loud)” od Scooter, koju su opisali kao iznimno efektan i energičan izbor koji se savršeno uklapa u nogometnu atmosferu.

Drugo mjesto zauzela je Škotska s kultnom pjesmom “I’m Gonna Be (500 Miles)” grupe The Proclaimers, dok je treće mjesto pripalo Meksiku i njihovom prepoznatljivom mariachi zvuku, koji predstavlja važan dio njihove kulturne i nogometne identifikacije.

Zanimljivo je da se Bosna i Hercegovina našla visoko na listi, na petom mjestu, zahvaljujući pjesmi Dubioze Kolektiv “Take Me to America”. Amerikanci su je opisali kao iznimno zaraznu i istaknuli kako je nakon plasmana BiH na Svjetsko prvenstvo postala pravi hit među navijačima, iako je na turniru puštena svega nekoliko puta.

Hrvatska se na ovoj ljestvici našla na 41. mjestu s pjesmom “Moja domovina”, dok je na samom dnu rangiranja završila Njemačka s pjesmom “Major Tom” Petera Schillinga.

Sp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.HrvatskaRangiranje
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike