Hrvati poslali Daliću recept za dobar rezultat na Svjetskom: Hoće li ovo biti ključno?

Hrvatska reprezentacija vratila se u Alexandriju gdje je odradila prvi trening nakon poraza od Engleske. Pred Vatrenima je utakmica s Panamom u kojoj im je potrebna pobjeda za ostanak u borbi za nokaut fazu natjecanja.

Na konferenciji za medije danas su govorili Luka Vušković i Andrej Kramarić. Vušković je poručio da se na Svjetskom prvenstvu svaka pogreška skupo plaća, što se vidjelo i protiv Engleske.

U našoj temi dana smo vas pitali "Što će biti ključno za dobar rezultat reprezentacije na Svjetskom prvenstvu?"

Evo nekoliko vaših odgovora:

"Obrana, koncentracija, želja i htjenje, te malo sreće", kaže Tatjana Pavlović.

"Brzina, žestina i pamet!", kaže Dubravka Breški.

"Uključiti mlade, starije poslati u mirovinu jer su prespori", poručuje Rada Varosanec.

"Da naš Livaković ima što manje posla!", kaže Ante Dzaja.

"Trebamo im i dalje biti podrška do samoga kraja!", zaključuje Ružica Stuc.

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